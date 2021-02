Dani Cornellà deixa l'alcaldia de Celrà després de ser escollit diputat i el rellevarà l'actor David Planas

L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, deixa el càrrec després de ser escollit diputat de la CUP aquest 14-F i el rellevarà l'actor David Planas. Cornellà presentarà la renúncia al proper ple del 9 de març. Diu que l'acta al Parlament ha "precipitat" una decisió ja presa, perquè aquest juny compliria vuit anys al càrrec. Cornellà defensa "el projecte col·lectiu, sòlid i proper a la ciutadania" que la CUP ha dut a Celrà, i que li va valer obtenir majoria absoluta a les eleccions del 2015 i 2019. A més d'afrontar els reptes i les necessitats socials derivades de la pandèmia, Cornellà recorda que el consistori que deixa entomarà projectes com el nou carril bici cap a Girona o la conversió de la Torre Desvern en centre d'interpretació.

Dani Cornellà va entrar com a regidor a l'oposició de Celrà a les eleccions del 2007. Als comicis del 2011, però, un pacte entre iCelrà (vinculada a ERC) i la CUP va convertir-lo en alcalde durant la primera part de mandat. I tant a les eleccions del 2015 com a les del 2019, la seva llista va obtenir majoria absoluta al poble. Actualment, la CUP té vuit dels tretze regidors que hi ha al ple.

Durant la campanya de les últimes municipals, Cornellà ja va anunciar que, en cas de revalidar l'alcaldia, només l'assumiria durant la primera part de mandat. Perquè aquest juny del 2021 compliria vuit anys al càrrec, i en aplicació del codi ètic de la CUP, s'esgotava el termini de dos mandats.

Ara, l'elecció com a diputat del Parlament ha precipitat aquest relleu. Als comicis d'aquest 14-F, on Cornellà anava de cap de llista, la CUP va obtenir dos escons a la circumscripció de Girona. Per això, en aplicació del principi de no duplicitat de càrrecs, que també recull el codi ètic de la CUP, Cornellà deixa el càrrec d'alcalde de Celrà.



L'actor David Planas, el relleu

Dani Cornellà presentarà la renúncia al ple municipal del proper 9 de març. I durant el període de transició fins que es formalitzi el relleu, el càrrec l'assumirà temporalment el primer tinent 'Pitu' Bartis. L'assemblea de la CUP ja ha decidit que qui substitueixi Cornellà fins a finals de legislatura sigui l'actor David Planas.

Conegut per obres com 'Ventura' (que ha representat al Temporada Alta), Planas anava de número 10 a la llista de la CUP a les municipals del 2019. A l'hora d'escollir-lo per rellevar Cornellà, l'assemblea de la CUP ha valorat aspectes "com la predisposició a la continuïtat en el projecte" de la formació i "la necessitat d'alterar al mínim possible la composició de l'actual equip de govern per facilitar la transició".

Per permetre el relleu, precisament, qui ocupava el novè lloc a la llista –Blanca Ribas- renunciarà a l'acta de regidora per permetre l'entrada de Planas al consistori. Un cop s'enllesteixin tots els tràmits, es convocarà un ple extraordinari –que tindrà lloc un dissabte al matí- per formalitzar el relleu a l'alcaldia.



"Sòlid i proper a les persones"

Dani Cornellà defensa el projecte "col·lectiu, molt sòlid i proper a la ciutadania" que la CUP ha portat a Celrà. Destaca que el seu és un equip "divers", multidisciplinar, i pensa que la ciutadania n'ha valorat sobretot "l'esforç d'escoltar i atendre sempre tothom per solucionar els problemes". "La nostra manera de fer ha estat clau per revalidar les majories absolutes", subratlla.

Com a reptes per a Celrà, Cornellà destaca que a banda de donar resposta a les necessitats econòmiques i socials derivades de la pandèmia, aquesta legislatura també suposarà iniciar les obres del nou carril bici (que entroncarà amb Girona passant pel congost) i culminar la reconversió de la Torre Desvern en centre d'interpretació de les Gavarres. "Són dos projectes cabdals per al poble, que han rebut finançament europeu, apart d'altres com l'ampliació de les piscines", diu.

A més de la seva tasca al capdavant de l'alcaldia, Cornellà també s'ha significat obertament amb l'independentisme. Juntament amb l'alcalde de Verges, va ser un dels setze detinguts en l'operatiu de la Policia Nacional pel tall de l'AVE durant el primer aniversari de l'1-O. El juliol de l'any passat, el jutjat va arxivar la causa contra ell i altres activistes.