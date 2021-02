Un incendi en una perruqueria de Girona ha obligat a mobilitzar aquest matí els bombers. El foc s'ha declarat pels volts de dos quarts de vuit a la rebotiga de l'establiment on hi ha la zona d'estètica. Els bombers han mobilitzat tres dotacions fins al carrer riu Llierca on hi ha l'establiment i han apagat les flames. El foc ha afectat finalment una manta elèctrica i una llitera. Un cop extingit i ventilat el local han donat el servei per finalitzat.