L'Ajuntament de Girona fa un primer balanç dels danys dels disturbis i els xifra en més de 2.500 euros

L'Ajuntament de Girona ha fet un primer balanç dels danys provocats per les dues nits d'aldarulls a la ciutat. De moment, la factura s'enfila fins als 2.579 euros. A aquesta xifra, però, caldrà sumar-hi altres desperfectes a la via pública i les destrosses en negocis particulars. Durant la primera nit de disturbis es va cremar un contenidor amb capacitat per a 2.200 litres i un cost de 861 euros a la Sèquia. A això, cal sumar-li les destrosses en senyalització i altres elements del mobiliari com tanques. En total, uns 1.100 euros. En aquella primera nit, a més, diverses sucursals bancàries van patir importants desperfectes.

En els disturbis d'aquest dimarts, es van cremar sis cubells de residus amb un cost de 618 euros del Barri Vell, on es van produir els principals enfrontaments entre manifestants i policia. A tot això, caldrà sumar-li els danys en el paviment de la plaça del Vi, jardineres i desperfectes al Caixa Fòrum. A més, es va malmetre el mobiliari d'un bar i el vidre d'un estanc.

Dues nits de protestes i més de 2.500 euros en danys. Aquest és el balanç provisional que ha fet l'Ajuntament de Girona dels aldarulls que durant dues nits seguides s'han produït a la ciutat. A tot això, però, caldrà sumar-hi altres desperfectes a la via pública i façanes, a banda dels que hi ha hagut en nombrosos negocis, especialment sucursals bancàries.

Girona ha quantificat els danys de la primera nit en 1.961 euros. La factura inclou un contenidor de gran capacitat cremat a l'àrea de la Sèquia i amb un cost de 861 euros. També diverses senyals de càrrega i descàrrega, de passos de vianants o tanques. En total, 1.100 euros. En aquella primera nit, els manifestants en suport al raper Pablo Hasél es van concentrar a la plaça U d'Octubre, que va arribar a congregar 5.000 persones. En un principi, va ser pacífica. Però davant dels jutjats, un grup de manifestants va començar a llançar objectes i algun petard al cordó policial.

A la Subdelegació va ser on va tenir lloc l'enfrontament amb els ARRO i la Brimo dels Mossos d'Esquadra. Un grup de manifestants van llançar-los llambordes, vidres i pirotècnia i la policia va respondre amb salves i foam. Aquí, on la tensió va esclatar, els violents van llançar rocs i vidres contra els agents i van fer servir els contenidors a mode de barricades, cremant contenidors i malmetent la calçada de Jaume I, que es va netejar l'endemà.

Qui més danys va patir la primera nit, però, van ser les entitats bancàries. En concret, la de Bankia del carrer Sèquia, la del Sabadell a la plaça Josep Pla, les dues de la plaça Independència (CaixaBank i BBVA) i la de CaixaBank al carrer Santa Clara. Alguns dels congregats van trencar vidres, van cremar caixers i, fins i tot, van entrar a l'interior d'algunes oficines i se'n van endur material.

Segons nit de disturbis

A la segona convocatòria d'aquest dimecres, es van cremar sis cubells de residus valorats en més de 600 euros a la zona del Barri Vell, on hi va haver els principals enfrontaments. També es van malmetre vuit cubells més de comerços i d'altres de soterrats del carrer Santa Clara, que es podran continuar utilitzant.

També es van moure dues jardineres de ferro de la Plaça Catalunya i es va malmetre el paviment de llambordes de la Plaça del Vi. A més, van fer pintades en diversos edificis. Entre ells, a la façana de l'Ajuntament on van escriure una pintada homòfoba ('Mossos maricons'), als vidres d'atenció ciutadana i en una façana del carrer Sant Josep.

Al carrer Ciutadans van provocar diverses esquerdes a la porta de vidre del Caixa Fòrum, van trencar jardineres de pedra i van llençar pedres al vidre d'un estanc. A més, al carrer Obra van provocar danys al mobiliari d'un bar. Algunes entitats bancàries, que ahir a la nit continuaven treballant contrarellotge per reparar els danys, van instal·lar panells metàl·lics per evitar nous desperfectes.

La concentració d'ahir també va començar a la plaça U d'Octubre on es va llegir un manifest. Després, els prop de 600 congregats van recórrer diversos carrers de la ciutat fins arribar de nou davant de la subdelegació. En aquest punt, alguns van començar a llençar objectes, ampolles i petards contra els agents desplegats a la zona, que els van alertar d'una intervenció imminent.

Els Mossos van entrar a la plaça amb les furgonetes de la Brigada Mòbil (BRIMO) i van començar una persecució, que es va allargar durant dues hores amb llançament de pedres, barricades i de foam per part dels Mossos.

Els aldarulls es van desplaçar fins al Barri Vell on els manifestants van continuar muntant barricades amb papereres en diversos punts i també amb peces de bastida d'una obra al carrer Santa Clara.

La tensió va incrementar al Pont de Pedra, on van muntar una gran barricada i llençar vidres i pedres als agents de la Brimo, que els va respondre amb foam i salves. Poc després de les nou, els Mossos van avançar pel Pont de Pedra i els aldarulls es van estendre per la plaça del Vi i la zona de la Rambla. A la plaça del Vi, hi havia diversos contenidors en flames i tot d'objectes que els manifestants van utilitzar com a munició.

En aquest punt del Barri Vell agents vestits de paisà van fer diverses detencions. En total, els Mossos van arrestar cinc persones i van identificar un menor per llençar pedres a la plaça U d'Octubre.