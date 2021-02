Segona nit de disturbis al Barri Vell de Girona amb 5 detinguts

Nova nit de disturbis a Girona. Per segon dia consecutiu, grups de joves van provocar aldarulls a la ciutat de Girona després d'una concentració per protestar per l'empresonament de Pablo Hasél. En aquesta ocasió va ser el Barri Vell el centre de les barricades i els incendis de contenidors. La nit va acabar amb cinc detinguts, i alguns ferits pels projectils policials.

Acabada la manifestació, que va aplegar prop de 600 persones a la plaça U d'Octubre, alguns dels concentrats van llançar objectes a la línia policial davant la subdelegació del Govern espanyol. Això va fer que quatre furgons dels Mossos d'Esquadra entressin dins la plaça i dispersessin els manifestants pel Barri Vell. En diversos punts es van cremar contenidors i hi va haver destrosses. Alguns grups van agafar objectes de la via pública, com jardineres, contenidors, tanques o materials de l'obra de la Central del Molí, creant una barricada al mig del Pont de Pedra. Hi va haver llançaments creuats entre policia, situada al costat del carrer Nou i Santa Clara, i els manifestants, al costat de la Rambla Llibertat. Al cap d'una estona, la protesta es va dispersar de nou pel Barri Vell, amb persecucions dels furgons policials a diversos grups de manifestants. El Caixafòrum del carrer Ciutadans va quedar afectat, ja que es van trencar vidres i diverses jardineres.

Aleshores els aldarulls es van concentrar a la plaça del Vi. Hi van cremar més contenidors i van fer pintades contra la policia a la façana de l'Ajuntament. Els Mossos van disparar en diverses ocasions bales de foam contra els grups. Al final, una persona va ser ferida, i es van fer cinc detencions.

Barcelona, Lleida i Tarragona

A Barcelona, una concentració també va derivar en una manifestació d'unes 2.200 persones, segons l'Ajuntament, que va baixar per Pg. de Gràcia fins a Via Laietana. Allà i a plaça Urquinaona hi va haver els primers enfrontaments amb la policia, amb barricades fetes amb mobiliari urbà i contenidors cremats. Els Mossos van respondre amb trets de bales de foam i dispersant els manifestants amb les furgonetes. Es van produir diversos aldarulls en varis punts del centre, incloent la Borsa de Barcelona, on es van llançar de pedres a la línia policial. A via Laietana amb Urquinaona van provocar danys a diverses motos aparcades. A més, alguns grups van causar destrosses a un hotel de pg. de Gràcia, a algunes botigues pròximes i a un concessionari de cotxes a la Gran Via.

En paral·lel, a Lleida, la marxa convocada contra l'empresonament de Hasél va acabar amb contenidors cremats i llançament d'objectes contra els Mossos , que també van respondre amb trets de foam. La marxa va ser pacífica fins a la presó de Ponent, on van posar cançons de Hasél. Hi havia més d'un miler de persones. Quan va acabat l'acció, un grup d'encaputxats va començar a provocar aldarulls, cremant contenidors i llançant objectes contra la línia policial. Els agents van rebre llançament d'objectes des de balcons. A Tarragona, ahir a la nit, un centenar de persones van tallar la carretera A7, també en el marc de la protesta. Almenys hi ha sis etinguts en aquestes tres protestes, acusats de resistència, desobediència i atemptat a agents de l'autoritat, així com de desordres púbics.

14 detencions a Madrid

A Madrid, els aldarulls van començar després que una concentració de suport a Hasel derivés en llançaments de pedres i d'objectes contra efectius de la Policia Nacional, a la Puerta del Sol. Hi va haver càrregues policials i es van disparar salves en diverses ocasions, amb contius moments de tensió. A Madrid es van produir 14 detencions, i almenys cinc agents de policia ferits lleus.

Destrosses de la primera nit

La primera nit de disturbis, dimarts, va afectar sobretot a entitats bancàries i el mobiliari urbà del centre de la ciutat. Un grup de violents va saquejar algunes oficines dels bancs després de destrossar-ne els vidres i en alguna ocasió, causar-hi incendis, sobretot als accessos.

{C}{C}

Els manifestants van llançar llambordes, pedres i petards a la policia. També van fer servir contenidors com a barricades i els Mossos van respondre amb salves i foam. Ahir va ser el moment de començar a tornar a la normalitat i sobretot, de balanç i reparacions.

A primera, les entitats bancàries ja començaven a treure vidres , pintades i intentaven posar-les a punt per poder rebre clients. Tot això, a l'espera que passessin els perits de les asseguradores per fer balanç dels actes vandàlics. Els grups violents van causar destrosses en dues entitats bancàries de la plaça Independència, una del carrer Santa Clara, una altra al carrer Sèquia i una cinquena que té l'accés des del carrer Séquia i que dona a la plaça Josep Pla.

{C}{C}

En aquestes àrees, ahir encara hi havia la zona balisada per evitar accidents a causa de la gran presència de vidres i també, perquè hi havia elements cremats, com per exemple, caixers en una entitat bancària del carrer Santa Clara. Aquests fets van obligar a mobilitzar els Bombers, que van haver d'actuar en aquests bancs en poc menys de 20 minuts. I és que els grups que van causar-hi danys van actuar de forma gairebé simultània. El primer dels incendis dels avisos que va rebre el cos d'emergència va ser de les 20 hores i 57 minuts i l'últim, quan passaven 19 minuts de les nou del vespre.

Ahir a primera hora la brigada municipal ja va començar a reposar alguns dels senyals i a mirar on es van arrencar llambordes per tornar-les a col·locar. Especialment a l'avinguda Jaume I, un carrer que els últims anys ja ha estat escenari de diversos fets similars i que fins i tot, es va haver de gairebé enquitranar tota de nou arran d'incendis de contenidors l'any passat. Uns danys que l'ajuntament de Girona està quantificant. Ahir en va fer un primer balanç provisional i encara sense valoració econòmica. Segons van indicar fonts municipals, els disturbis van deixar un contenidor cremat - cadascuna de les unitats té un cost de 874 euros -, set de tombats i danys de consideració a cinc oficines bancàries. Encara queda afegir-hi, van assegurar, els desperfectes a la via pública com les llambordes arrencades o senyals de trànsit.