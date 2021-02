Nous aldarulls a Girona després de la protesta proHasél

La tercera manifestació per l'alliberament de Pablo Hasél aquesta setmana a Girona, convocada pels CDR, ja tornat a desembocar en aldarulls entre la policia i els manifestants.

La manifestació, convocada pels CDR i a la que s'hi han adherit els estudiants en vaga, ha aplegat unes 500 persones, segons la Policia Municipal i Mossos d'Esquadra . D'inici s'han concentrat a la plaça del Lleó, on volien pintar un macromural, però la policia ha requisat el material abans de començar la concentració. Des d'allà, s'han dirigit a la seu de la Generalitat, on han realitzat pintades als vidres amb frases com "Mort al Borbó" i "llibertat Pablo Hasél".

Els incidents han començat a l'arribada als jutjats, quan s'han començat a llançar petards i pedres cap al cordó policial. S'han creat les primeres barricades al davant la plaça Jaume Vicenç Vives, i s'ha produït la primera càrrega policial que els ha empès cap a la Copa. Allà, han incendiat uns contenidors. La policia ha seguit avançant i han carregat altra vegada, dividint el grup en dues parts.

De moment la policia ha confirmat dues detencions pels aldarulls. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, ha denunciat que ha rebut un cop de porra al cap mentre demanava a la policia que no fes mal a un dels detinguts. L'alcalde de Celrà s'ha dirigit a un centre sanitari per ser atés.

De la zona de la copa, els grups han tornat al Barri Vell, on han tornat a carregar contra la seu de La Caixa del carrer Santa Clara, que ja havia estat objecte de protestes el dimarts.