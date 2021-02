Una cinquantena d'estudiants es concentren davant del rectorat de la UdG per reclamar la llibertat de Hasél

Una cinquantena d'estudiants s'han concentrat aquesta tarda davant de l'edifici del rectorat de la UdG per reclamar la llibertat del raper Pablo Hasél i per protestar contra les detencions que s'han produït durant les manifestacions dels últims dies. Els concentrats s'han adherit a la vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i han llegit un manifest a les portes de l'edifici, on han denunciat la "ràtzia repressiva contra la llibertat d'expressió". "Els estudiants ens plantem", han assegurat. La concentració s'ha desplaçat poc després de les sis de la tarda per diversos carrers del Barri Vell fins a unir-se amb la convocada pels CDR a la plaça del Mercat del Lleó.

Els estudiants de Girona s'han unit a la vaga convocada pel SEPC i s'han concentrat a les sis de la tarda davant del rectorat de la UdG per reclamar la llibertat de Hasél i també per protestar contra les detencions que hi ha hagut arran dels aldarulls dels últims dies. "Ja són una cinquantena de detinguts arreu del país, alguns dels quals a la presó, i només a Girona n'hi ha cinc i diversos ferits, alguns d'ells greus", han assegurat durant la lectura del manifest.

"Avui tornem a sortir al carrer per l'amnistia, per aturar la persecució de l'independentisme i perquè considerem que la independència és la única via", han afirmat. Poc després de la lectura del manifest, els estudiants s'han desplaçat en manifestació pel Barri Vell de Girona, creuant el riu i passant pel carrer Santa Clara, el Pont de Pedra i la plaça Catalunya fins a unir-se a la protesta convocada a les set de la tarda a la plaça del Mercat del Lleó.

Durant el recorregut han exhibit una pancarta reclamant la llibertat del raper i corejant lemes com 'Girona serà la tomba del feixisme'.