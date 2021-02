Dani Cornellà, ferit durant les protestes

El diputat per Girona de la CUP i alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha denunciat que ha rebut un cop de porra al cap durant els aldarulls que estan tenint lloc a Girona per l'alliberament de Hasél.



En un audio que ell mateix ha difós, explica que quan ha vist que detenien un els manifestants, ha començat a cridar "que no el detinguessin, que no li fessin mal". Ha estat aleshores quan, segons explica, un agent li ha donat un cop de porra al cap. "M'han rebentat l'orella. M'han donat un cop de porra directe al cap". Cornellà ha afegit que anava a Urgències per ser atès.





El diputat de la @cupnacional Dani Cornellà @danicornella ha patit una agressió totalment injustificada per part dels Mossos d'Esquadra avui a Girona.



Dani Cornellà intentava mediar durant la detenció d'un manifestant.



Prou agressions policials! — CUP Països Catalans (@cupnacional) February 19, 2021