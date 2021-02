Un ferit amb cremades a les mans en l'incendi d'un pis a Girona

Un home ha resultat ferit de matinada amb cremades a les mans en l'incendi d'un pis a Girona,

El succés s'ha desencadenat cap a un quart d'una de la matinada en un habitatge del carrer Sant Salvador d'Horta i els Bombers han destinat cinc dotacions al servei.

Un cop allà, el SEM ha hagut d'atendre un home que presentava cremades a la mà. Una ambulància l'ha evacuat a l'hospital Josep Trueta per fer-li les cures necessàries.

Els Bombers per la seva banda han apagat l'incendi que finalment, ha afectat un matalàs del pis. Que el ferit hauria intentat sufocar i per això, presentava les ferides a les mans. El foc s'ha donat per extingit en 20 minuts, segons el cos d'emergències.

A banda de Bombers i SEM, fins al lloc dels fets, també s'hi ha desplaçat la Policia Municipal de Girona.



Una manta cremada

Per altra banda, aquest matí, quan passaven set minuts de les vuit, els Bombers han treballat en un altre incendi d'habitatge.

En aquest cas s'han mobilitzat fins a una casa de l'avinguda Montilivi. Amb molt poca estona han tingut apagat el foc que finalment, ha cremat una manta. Posteriorment, els bombers han fet tasques de ventilació a l'immoble. En aquest cas, no s'han de lamenta ferits.