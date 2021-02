El gerent de l'Espai Gironès: «Ja no es pot aguantar més»

Els centres comercials estudien mesures "legals i de tot tipus" contra la decisió del Govern de mantenir-los tancats, almenys, una setmana més. El sector es mostra "molt decebut" amb la decisió, especialment després que Salut obrís la porta a deixar-los tornar a l'activitat. El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, assenyala que han parlat els diferents centres comercials i que han acordat prendre mesures perquè la situació "ja no es pot aguantar més". Jordà ha tornat a carregar contra la "falta de diàleg" del Govern i diu que tenen la sensació que "no hi ha ningú pilotant la nau". A més, des del sector lamenten que la decisió de mantenir-los "estigués presa des de dijous" i s'hagi filtrat amb una nota de premsa.

Malestar generalitzat dels centres comercials catalans amb la decisió del Govern de mantenir-los tancats. Una decisió que intentaran revertir prenent mesures "legals o d'altres tipus". De fet, el gerent de l'Espai Gironès de Salt, Pau Jordà, assegura que ha parlat amb altres centres i han acordat anar "tots en la mateixa línia". "Que de cop ens diguin que no podem obrir, no s'entén. Estem tots molt indignats", remarca Jordà.

I és que una de les queixes principals és que, a criteri seu, el Govern ara mateix "no té cap garantia ni cap fet empíric" que asseguri que la pandèmia millori amb aquests negocis tancats. "Precisament perquè no podem obrir tampoc té perquè ser diferent la situació d'aquí a una setmana", critica Jordà.

En aquest sentit, des del sector lamenten que "algú" hagi decidit que no es pot obrir i, a més, sense consultar-ho amb ells. Precisament, la falta de diàleg és un dels retrets que Jordà fa al Govern. "Portem molt de temps intentant parlar amb ells i explicant les mesures que prenem però ens trobem amb una paret", lamenta.

Per això, demanen una rectificació del Govern de la Generalitat i del Procicat i diu que, des del sector, tenen la sensació que "no hi ha ningú pilotant la nau". Jordà, a més, creu que amb el resultat de les eleccions "tampoc hi haurà ningú els propers anys" i assenyalen que estan "molt decebuts" amb l'administració.



La decisió estava presa

Una altra crítica del sector ha estat en relació al fet que la decisió de mantenir tancats els centres comercials es prengués aquest dijous, malgrat que el Procicat va assegurar que esperaria fins aquest divendres. "Se'ns ha reconegut en privat que la decisió estava presa des d'ahir a la nit i aquest matí només s'ha filtrat un comunicat que no estava penjat ni a la web de la Generalitat", concreta Jordà.

En aquest sentit, el gerent de l'Espai Gironès ha assenyala que això "no és propi d'un Govern seriós o que vol que ens el prenguem seriosament". "Creiem que ens mereixem el benefici del dubte sobre si obrir els centres comercials empitjora, o no, la situació", ha reblat.

En relació als comerciants de l'Espai Gironès, Jordà explica que "el sentir general és d'una gran decepció", si bé ha deixat clar que no podia parlar en nom d'ells. "Estan indignats i ningú entén les mesures", ha conclòs.