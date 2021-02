Girona i les AMPAs de les escoles bressol pacten una reunió

Representants de quatre AMPAs d'escoles bressol de Girona descontents amb el funcionament dels centres educatius municipals es reuniran aquest dilluns amb membres del consistori , entre el regidor d'Educació, Àdam Bertran, per abordar les possibles solucions a les diferents problemàtiques que han posat sobre la taula. La trobada es farà pocs dies després que els mitjans de comunicació es fessin ressò de les queixes de les associacions.

Les associacions de mares i pares d'alumnes reclamen allargar horaris i en un manifest conjunt recent han criticat que l'Ajuntament no escoltava les seves reivindicacions. En aquest document que signen conjuntament quatre AMPAs, asseguraven que el canvi que més els ha afectat és que s'hagi reduït l'horari de tarda. En concret són les associacions de les escoles bressol l'Olivera, la Devesa, el Tren, el Garbí i la Baldufa.

En el manifest es lamentava que, des de fa uns cursos, l'Ajuntament prengui «decisions de manera unilateral», que afecten «directament» les famílies. En concret, les diferents associacions criticaven que, des de fa dos cursos, l'horari de les escoles bressol municipals va canviar «sense avís previ». També criticaven que el casalet d'estiu es faci només durant la primera quinzena de juliol (quan abans durava tres setmanes).

En tenir coneixement d'aquest malestar, des de l'Ajuntament es va assegurar que properament es reunirien amb les AMPAs de les escoles bressol municipals de la ciutat per poder parlar tant d'aquests com d'altres assumptes. A més, van indicar que estaven estudiant les opcions més viables (tant pel que fa a horaris com a casalet d'estiu) per garantir el benestar dels infants. Finalment, aquesta trobada serà aquest dilluns.