Girona ha d'aturar el pla contra les ocupacions conflictives arran de la sentència del Constitucional

Girona es veu obligada a aturar el pla per lluitar contra les ocupacions de pisos vinculades a la delinqüència. El protocol fixava multes mensuals de 1.000 euros als grans tenidors, per forçar-los a no desentendre's de la problemàtica. Però la sentència del Constitucional que anul·la diversos articles del decret llei aprovat per la Generalitat per millorar l'accés a l'habitatge, ha desmuntat la peça bàsica del pla. I deixa el consistori sense eines a l'hora de fer pressió als grans tenidors perquè fessin fora aquests okupes i destinessin els pisos a lloguer social. L'alcaldessa, Marta Madrenas, i la regidora d'Habitatge, Annabel Moya, critiquen que tota la feina feta durant mesos des de quatre àrees del consistori quedi en "no-res".