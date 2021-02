L'Escola d'Adults de Girona es mobilitza en defensa de la seva directora

La "Comissió de Suport al CFA Girona- Escola d'Adults" es va reunir aquest passat dilluns amb el director dels serveis territorials d'educació a Girona, Martí Fonolleras, en una trobada que no va servir per reduir la indignació a l'escola d'adults per l'expedient obert a la seva directora. Des del passat estiu, i arran d'una visita d'inspecció el febrer anterior, la directora té damunt seu "una proposta de sanció amb destitució del càrrec" per haver cedit als estudiants una aula del centre on una professora externa els impartia assignatures específiques per a l'accés a la universitat de majors de 25 anys.

La setmana passada, tant el claustre de professors com el consell escolar del CFA Girona, ja es van posicionar en defensa de la professora recordant que aquesta pràctica, la cessió de l'aula, s'havia fet al centre des de feia molts anys ja amb anteriors equips directius. De la comissió de suport s'ha recordat aquest matí que la cessió es feia perquè l'oferta formativa que pot oferir el centre només cobreix la part obligatòria, i les específiques de lletres, de l'accés universitari per a majors de 25 anys i no les assignatures específiques de ciències. "Fa anys, des d'aquesta mateixa escola vam fer una recollida de signatures per demanar que s'incloguessin" i que "en moltes altres escoles d'adults també s'intenta fer d'una manera o altra com fèiem aquí, mai ho havíem amagat", apunten des d'una comissió que demana que "s'arxivi el cas" i que es reobri un "diàleg fluid i constructiu" entre el Departament d'Educació i el CFA Girona. "Des del juliol, quan es va rebre la proposta de sanció, fins a aquest dilluns, ha estat impossible parlar amb el director dels serveis territorials (Martí Fonolleras) que ara s'hauria compromès a "fer el millor per a la directora i per a l'escola" quan rebi la resolució de l'expedient.

El cas de l'expedient a la directora de l'escola d'adults de Girona ha provocat nombroses mostres de suport tant a la mateixa expedientada com al centre, "no volem focalitzar-ho només en ellà, perquè l'expedient és un atac a tot el centre" que, recorden, des de la comissió que recorda que, en anys sense covid, el CFA Girona tenia al voltant de 1.300 o 1.400 alumnes matriculats i una llista d'espera sempre oberta.

En les últimes setmanes, la comissió ha engegat una recollida de signatures, ha rebut diferents adhesions i escrits de suport del món educatiu i ha demanat una reunió amb el conseller Josep Bargalló. De cara al mes de març, "si no hi ha canvis substancials", la comissió preveu "mobilitzacions al carrer".