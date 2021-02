Madrenas condemna la violència però culpa Espanya

L'Alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va condemnar ahir els aldarulls viscuts a la ciutat les nits de dimarts i dimecres, iniciats per grups violents després de la manifestació en suport a Pablo Hasél. Madrenas, però, no va voler passar per alt que l'origen d'aquestes manifestacions és «la deriva repressora de l'Estat». «Crec que se n'ha de fer una anàlisi completa, i si anem a l'origen, no hagués passat res si no s'hagués empresonat un músic; en aquest sentit, el culpable és el dèficit democràtic escandalós per part de l'Estat», va assegurar. En declaracions a Girona FM, l'alcaldessa va advertir que quan només eren els independentistes qui ho deien, «semblava que a d'altres col·lectius això els quedés lluny», però que les protestes per l'empresonament de Hasél han tornat a evidenciar «aquesta deriva repressora».

Ara bé, Madrenas també va subratllar que la violència «no és útil ni defensable» i va demanar als col·lectius que l'exerceixen que reflexionin, perquè no s'empara ni dins la llibertat d'expressió ni dins el dret a protesta. També va condemnar la pintada homòfoba que va aparèixer a l'ajuntament.

Balanç provisional

L'Ajuntament va xifrar ahir, de forma provisional, en 2.579 euros els desperfectes de les dues nits d'aldarulls al centre de Girona. La segona nit de disturbis va concentrar barricades i causar desperfectes en diversos punts del Barri Vell, especialment al pont de Pedra i a la plaça del Vi.

Segons va indicar el consistori gironí, la nit de dimecres es van produir desperfectes en un bar del carrer de l'Obra, on els manifestants van causar danys al mobiliari. Un altre lloc que va patir destrosses va ser el Caixa Fòrum, a l'edifici de la Fontana d'Or al carrer Ciutadans: en aquest cas, la porta de vidre va acabar amb diverses esquerdes, i els assaltants van trencar les jardineres de pedra de fora. L'estanc del mateix carrer va rebre una pedregada al vidre. A més, l'Ajuntament va notificar danys al paviment de llambordes de la plaça del Vi, i en dues jardineres situades a plaça Catalunya, a tocar de la Rambla. De fet, els grups incontrolats van obtenir munició d'aquestes llambordes, així com també de les jardineres, que van ser transportades pels manifestants fins a la barricada del pont de Pedra, on van utilitzar-ne les parts contra la línia policial a l'altra banda del pont.

L'Ajuntament també va comptabilitzar 6 cubells de residus del Barri Vell - amb un cost total de 618 euros-, vuit cubells de residus dels comerços del barri, i una «afectació mínima» dels contenidors soterrats del carrer Santa Clara. Alguns dels contenidors d'aquest punt van ser incendiats durant la nit, fet pel qual els Bombers s'hi van haver de desplaçar per apagar les flames. Segons va informar l'Ajuntament, es van poder seguir utilitzant. En paral·lel, la segona nit d'aldarulls van fer-se pintades a la façana d'un edifici del carrer Sant Josep, i a la façana i vidres d'atenció ciutadana de l'ajuntament de Girona.

Els desperfectes de la primera nit ja acumulaven un contenidor cremat a l'àrea de la Sèquia de 2.200 litres (té un cost de 861 euros), i afectacions en senyals i tanques (per valor d'uns 1.100 euros, segons el consistori), segons l'Ajuntament. El balanç que el consistori va fer de tot plegat elevava el cost estimat dels desperfectes de les dues nits en 2.579 euros. Aquest recompte no incloïa els assalts a cinc entitats bancàries del barri de Mercadal, que van tenir lloc la nit de dimarts.

Matí de neteja

Ahir al matí va tornar a ser el torn de la brigada municipal de fer neteja als punts malmesos pels incendis de contenidors i altres objectes de mobiliari urbà, retirar els objectes que havien quedat al pont de Pedra, com ara jardineres, i també netejar la negror que havien deixat els incendis de contenidors i papereres. En altres punts del Barri Vell, com la Fontana d'Or, els serveis de neteja també recollien les restes de vidres i d'objectes que els manifestants van llançar contra aquest equipament de la Caixa. La porta corredissa va quedar destrossada i a primera hora, encara tenia els vidres trencats.

L'AV condemna els atacs

L'Associació de Veïns del Barri Vell va pronunciar-se durant la mateixa nit a través de les xarxes socials, condemnant els actes violents que van tenir-hi lloc: «Condemnem els atacs que s'han produït a habitatges particulars, comerços i mobiliari urbà del Barri Vell de Girona», manifestaven. L'AV acabava el tuit defensant: «Llibertat d'expressió, sí! Violència absurda, no!».