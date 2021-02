El Viver d'Empreses de Salt impulsa noves modalitats per accedir a l'espai

El Coworking i Viver d'Empreses Creativoculturals de Salt ha posat en marxa dues noves modalitats per accedir a l'espai per tal donar resposta a les demandes del teixit empresarial del territori sorgides arran de la pandèmia.

La modalitat «emprenedoria» conserva els preus bonificats per als projectes de nova creació o amb una activitat de menys de quatre anys d'antiguitat. La durada de la cessió d'us dels espais serà de quatre anys, prorrogables anualment, amb un màxim de sis anys en total.

La modalitat «consolidació», pensada pels negocis de més de quatre anys d'antiguitat o per persones treballadores per compte aliè que necessitin un espai on treballar degut a les mesures de teletreball. La durada de la cessió d'ús dels espais serà de dos anys.