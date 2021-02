L'escola d'adults de Girona es mobilitza contra l'expedient a la seva directora

Professors, treballadors, alumnes, antics professors, pedagogs vinculats a la UdG, sindicats, entitats gironines... La «Comissió de Suport al CFA Girona- Escola d'Adults» aplega un ampli seguit de persones contràries a l'expedient que el Departament d'Educació va obrir a la directora de centre. Des del passat estiu, i arran d'una visita d'inspecció el febrer anterior, la directora té damunt seu «una proposta de sanció amb destitució del càrrec» per haver cedit als estudiants una aula del centre on una professora externa els impartia assignatures específiques per a l'accés a la universitat de majors de 25 anys. Ara, després de reunir-se el passat dilluns amb el director dels serveis territorials d'educació a Girona, Martí Fonalleras, la comissió ha engegat una sèrie de mobilitzacions per «demanar que s'arxivi el cas» amb recollida de signatures, ha rebut diferents adhesions i escrits de suport del món educatiu i ha demanat una reunió amb el conseller Josep Bargalló. De cara al mes de març, «si no hi ha canvis substancials», la comissió preveu «mobilitzacions al carrer».