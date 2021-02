Pere Aragonès i Alba Vergés mantenen que el nou Trueta serà una realitat el 2028

El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, mantenen que el nou hospital Trueta serà una realitat el 2028. Aragonès va recordar ahir que la comissió encarregada de «facilitar la gestió conjunta» i tirar endavant els tràmits urbanístics ja treballa en la definició del futur campus de la salut de la regió sanitària de Girona, que s'ubicarà en uns terrenys entre Salt i Girona: «En aquests moments ja han començat els treballs de l'equip tècnic per assegurar la ubicació idònia dels diferents serveis». Vergés va recordar que el juliol passat es va arribar a un «acord històric» per desencallar el projecte i va assegurar que des d'aleshores «la feina no ha parat per tirar-lo endavant».

«A l'estiu vam anunciar que el 2028 era la data prevista perquè el nou Trueta comenci a funcionar, i aquesta previsió és manté», va afirmar Aragonès durant una visita a Salt i a Girona. «En aquest moments ja han començat els treballs de l'equip tècnic per assegurar la ubicació idònia dels diferents serveis del campus sanitari», va dir el vicepresident que sosté que la constitució de l'equip de treball tècnic i de la comissió de seguiment «són una mostra més que se segueix avançant i treballant per fer realitat aquest projecte».

La consellera de Salut, Alba Vergés, va posar de relleu que mentre el nou Trueta no entri en funcionament s'han continuat fent inversions per poder garantir una bona atenció als habitants de les comarques gironines: «No deixarem de fer les inversions necessàries per atendre la ciutadania, se n'han fet, n'hi ha que estan en marxa i ho estaran uns quants anys més que són imprescindibles». La consellera, però, no va concretar quin serà el futur ús de l'actual Trueta i ha exposat que serà una decisió que es prendrà en el marc de l'acord de treball conjunt.

D'altra banda, Salt, Aragonès i Vergés van visitar el CAP Jordi Nadal, que estarà en ple funcionament dilluns vinent. El centre d'atenció primària va reprendre l'activitat assistencial el setembre passat després d'haver estat dos mesos i mig tancat arran de l'incendi del 3 de juliol que va causar desperfectes importants. «El setembre passat vam poder reprendre l'activitat però a partir de dilluns ja recuperarà l'activitat habitual», va afirmar Vergés. Mentre no s'han enllestit les obres, alguns serveis s'havien assumit des de l'altre CAP de Salt o des del Güell.