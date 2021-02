Preocupació per un tram enfonsat del carrer Sèquia

Veïns del barri del Mercadal de Girona s'han mostrat preocupats per l'estat del paviment del carrer Sèquia, a l'altura de la plaça de l'U d'octubre de 2017. En un tram el paviment, format per llambordes, està una mica enfonsat i temen que acabi amb unes conseqüències majors. Fins i tot han avisat la Policia Municipal per tal que s'ho mirin. Des de l'Ajuntament han explicat que l'enfonsament s'atribueix «al límit de la paret de l'aparcament». Exposen que, de moment, s'ha mirat superficialment i que tenen previst fer una cala per mirar el subsol per confirmar-ho. Asseguren que «no hi ha perill que caigui».