Detinguts dos joves a Girona que havien robat material electrònic d'una casa i fugien amb patinet elèctric

La Policia Municipal de Girona ha detingut dos joves de 18 i 19 anys que acabaven de robar material electrònic en una casa particular al barri de Montjuïc. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda quan dos agents del grup de motoristes van veure els dos sospitosos circular a gran velocitat amb patinet elèctric i sense casc. Els agents els van demanar que s'aturessin, però en veure'ls, els dos lladres van intentar escapar-se a tota velocitat. Els policies, però, van aconseguir interceptar-los uns metres més enllà. En registrar-los, els agents van trobar diversos dels objectes robats, com una càmera, un ordinador portàtil, a més de carregadors i material fotogràfic.

També es van trobar altres objectes de valor amagats que ara la policia haurà de comprovar l'origen per saber si son, o no, robats. Els dos arrestats hauran de respondre per un delicte de robatori a l'interior de domicili i per un altre de desobediència i resistència als agents de l'autoritat