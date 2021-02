Llibertat amb càrrecs per als dos detinguts en els aldarulls de divendres

l'endemà de la tercera nit d'aldarulls a Girona. 1 Girona es va despertar ahir amb el rastre de les destrosses de la nit anterior. F

La jutgessa de guàrdia de Girona va deixar ahir en llibertat amb càrrecs els dos joves detinguts divendres en la tercera nit d'aldarulls a la ciutat. Els dos estan investigats per un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat i lesions lleus. A un d'ells, a més, se li suma un delicte de danys lleus. Aquest segon haurà de comparèixer periòdicament als jutjats, mentre que el primer només ho haurà de fer quan ho reclami la jutgessa. A fora dels jutjats, una cinquantena de persones els esperaven per donar-los suport. Els Mossos van detenir els dos nois a la zona de la Copa després d'una dispersió dels agents de la Brigada Mòbil.

L'espera davant dels jutjats i una concentració a Celrà, en suport al fins d'aquí poc alcalde de la població i ara diputat electe Dani Cornellà, va marcar la jornada de protestes a Girona, on a diferència del que va passar a Barcelona, no hi va haver aldarulls greus al vespre. Un centenar de joves, molts d'ells encara adolescents, van tallar durant uns minuts l'avinguda Jaume I, però no es varen arribar ni a enfrontar als Mossos ni van causar cap destrossa com en les nits anteriors. Com a molt, alguns manifestants van arribar a bolcar dos contenidors de locals de restauració i els van situar al mig de l'avinguda. Al voltant de les nou del vespre es van acabar dispersant després d'haver-se desplaçat des de l'avinguda Jaume I fins al Pont de Pedra.

Tres hores abans, en l'acte de cle suport a Cornellà, el diputat electe de la CUP per Girona, Dani Cornellà, va assegurar que els Mossos d'Esquadra tenen un problema «molt greu» assenyalant directament la Brigada Mòbil del cos (BRIMO). Cornellà va resultar ferit per un agent durant la manifestació del divendres a Girona. El diputat cupaire va explicar que l'agent el va pegar a les cames i al cap de forma «agressiva i violenta» mentre demanava que no fessin mal a un jove que estava detenint la policia.

En una concentració que va aplegar unes 300 persones, Cornellà va subratllar que la «violència» que es va exercir divendres als carrers «no és nova» i que s'exerceix contra «la gent que lluita per la llibertat d'expressió i la gent que vol la independència del país». En aquest sentit, Cornellà va demanar no parlar «banalment» de la violència «per quatre contenidors cremats». L'alcalde del municipi gironí va denunciar que hi ha una societat i uns joves que estan patint les conseqüències d'un «estat antidemocràtic» que «no fa res» per solucionar els problemes de la ciutadania.

De la mateixa manera, Cornellà va considerar que cal un Parlament «fort» que prioritzi totes aquelles polítiques socials que necessita la gent. També va insistir en la necessitat de «posar al centre» del debat «la independència del país». «Tot es pot solucionar», va afirmar.

A la concentració, celebrada a la localitat d'on Cornellà encara és alcalde tot i que deixarà el càrrec per assumir el de diputat, hi van participar desenes de persones. Entre aquestes, diferents personalitats de la formació cupaire, com és el cas de Natàlia Sànchez, Eulàlia Reguant o Albert Botran. També els alcaldes de Verges, Ignasi Sabater, i el de Viladamat, Robert Sabater.

Els suports a Dani Cornellà també van arribar d'altres polítics de la CUP i, per exemple, la també diputada electa, en aquest cap per Tarragona, Laia Estrada, va qualificar l'agressió a Cornellà «d'injustificable», igual que aquelles «que han rebut els manifestants que participaven en les protestes». La nova diputada també va demanar un canvi «profund i radical» del model policial, amb l'objectiu de posar punt final «als abusos». «S'ha de començar per la dissolució de la BRIMO i l'ARRO», va subratllar.