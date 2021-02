El Palau de Fires seguirà per a persones sense sostre més enllà del febrer

Les instal·lacions del Palau de fires, on s'han aprofitat expositors com a habitacions.

Les instal·lacions del Palau de fires, on s'han aprofitat expositors com a habitacions. marc martí

El dispositiu per atendre persones sense sostre al palau de Fires de Girona s'allargarà més enllà del mes de febrer. La idea inicial era que les instal·lacions provisionals en aquest equipament firal acollissin tot el necessari per a les persones que no tenen llar fins a finals d'aquest mes.

No obstant això, l'Ajuntament ha decidit estendre el servei perquè l'edifici, ara mateix, no acull esdeveniments firals ni té previst acollir-ne, i perquè les mesures restrictives i l'estat d'alarma del govern, que, per exemple, inclou el toc de queda, ha fet que s'hagi apostat per seguir amb aquest servei d'acolliment i atenció, segons ha explicat la regidora de Drets Socials, Núria Pi.

A més a més, no s'ha fixat cap data per posar punt i final a aquest dispositiu a l'edifici situat en un lateral del parc de la Devesa. Actualment, la xifra de persones que s'atenen cada nit volta la seixantena; per tant, el que inicialment s'havia habilitat com a número màxim.

En ocasions, però, hi ha més persones que demanen poder passar la nit al recinte i també són ateses. Les dades, però, són fluctuants, ja que si bé «aquesta setmana és d'una mitjana propera a les seixanta persones o seixanta i escaig al dia, pot variar la setmana vinent», ha apuntat la regidora de Drets socials.

El servei en aquest edifici es va posar en marxa el 26 d'octubre de l'any passat, després de l'entrada en vigor del confinament nocturn i la posada en marxa del pla de fred a la ciutat. Es va optar pel Palau de Fires de Girona per diferents motius. Per una banda, perquè l'equipament de l'antiga UNED, al Barri Vell, no permetia garantir les mesures de distància i de seguretat per evitar la propagació del virus. I, per l'altra, perquè el Palau Firal havia d'estar tancat sí o sí perquè les restriccions del Procicat impedien la celebració d'esdeveniments de caire firal per ser massius i en recintes tancats. A més a més, el nou recinte escollit permetia ampliar el número de llits, ja que es passava de 52 a 60.

Antigament, per al pla de fred s'havia arribat a habilitar l'edifici de les Sarraïnes, entre els Banys Àrabs i el Passeig Arqueològic. Allà però, l'espai era molt reduït i no arribava ni a una trentena de llits.

Un altre espai que, en els darrers temps, s'ha fet servir per atendre persones sense llar de Girona ha estat el pavelló número 2 de Palau Sacosta. Va ser entre finals del mes de març i de maig. La instal·lació provisional va començar amb una vuitantena de llits. L'espai era ampli per garantir la distància social. No obstant, la relaxació de les mesures del Procicat i la necessitat dels clubs esportius d'utilitzar les instal·lacions van posar punt i final a aquell servei.