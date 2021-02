Actuacions per potenciar l'estat ecològic de masses d'aigua de Girona

L'Ajuntament de Girona i l'associació La Sorellona han engegat aquest febrer actuacions conjuntes per potenciar l'estat ecològic de masses d'aigua de la ciutat. Es tracta de la primera acció del conveni de col·laboració per fer compatible l'ús del territori amb la conservació dels elements naturals, paisatgístics i patrimonials. L'activitat inicial consisteix en buidar la font ornamental dels jardins de la Devesa, retirar els peixos que hi havia (la majoria d'espècies exòtiques) i alliberar-hi exemplars d'espinós per crear un nucli de reserva d'aquesta espècie protegida. Expertx de La Sorellona han fet formació a les brigades que s'encarreguen del manteniment de fonts i basses perquè diferenciïn les espècies exòtiques de les autòctones.

Aprofitant aquesta activitat instructiva, i tenint en compte la qualitat del medi, el consistori i La Sorellona preveuen fer l'alliberament de diversos exemplars d'espinós a la font dels jardins de la Devesa de cara a la primavera–estiu.

"Volem donar cada vegada més importància a la natura urbana, per exemple incorporant espècies protegides en tots aquells espais de dins la ciutat que siguin susceptibles de tenir-ne. La protecció d'hàbitats l'hem de fer també ciutat endins, i aquestes actuacions que farem conjuntament amb La Sorellona són un exemple d'aquesta línia que volem impulsar", ha explicat el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés, en un comunicat.

Més enllà de la font dels jardins de la Devesa, l'àmbit del conveni contempla diversos punts d'aigua municipals entre els quals hi ha dues basses naturals als boscos del barri de Palau; la bassa dels jardins del doctor Figueres, o basses temporals properes al riu Ter, entre d'altres.

Tot i que la funció principal d'alguns d'aquests punts d'aigua és ornamental, constitueixen un bon hàbitat aquàtic a escala comarcal que es considera d'interès preservar, tant per la gestió que se n'ha fet fins ara, com per la qualitat de la seva aigua, o per la seva situació estratègica respecte altres masses d'aigua de la zona.

En altres casos, la funció de les basses naturals o d'aquelles situades en l'entorn natural, en espais periurbans, és la de conservar la fauna. En aquest sentit, constitueixen hàbitats aquàtics excel·lents que es podrien potenciar, precisament pel fet d'estar situats en espais de transició entre la zona urbana i la natural.

El conveni entre l'Ajuntament i La Sorellona es va firmar el passat 1 d'octubre del 2020 i té com a objectius específics crear nuclis de reserva d'espècies aquàtiques amenaçades, en concret de l'espinós (Gasterosteus aculeatus) i el tòtil; millorar i potenciar l'estat ecològic d'aquestes masses d'aigua, millorar gradualment la naturalitat de les ribes o , si cal, millorar la impermeabilitat de les basses per a la correcta reproducció d'espècies aquàtiques amenaçades, com el tritó verd (Triturus marmoratus), el tritó palmat (Lissotriton helveticus) o la salamandra (Salamandra salamandra), entre altres espècies d'amfibis i invertebrats aquàtics, i eliminar o aplicar un control intensiu d'espècies exòtiques invasores o problemàtiques, sobretot de fauna aquàtica.