Llagostera ha destinat 50.000 euros a ajudes per autònoms i empreses locals

Amb l'objectiu de pal·liar els efectes negatius derivats de pandèmia, l'Ajuntament de Llagostera ha destinat 50.000 € en ajuts directes a autònoms i negocis locals que s'han vist obligats a tancar totalment o parcial en el marc de les mesures adoptades pel Govern per fer front a la covid-19.

Per fer-ho s'han obert dues línies de subvencions fruit del treball conjunt amb el Consell de Promoció Econòmica, que aplega representants dels diferents sectors econòmics del municipi i representants de tots els grups polítics amb representació municipal.

En aquest sentit, el regidor de Promoció Econòmica, Eduard Díaz, ha explicat que «les dues línies de subvencions s'han dissenyat de forma conjunta amb representants dels sectors econòmics afectats». Díaz ha destacat també que «des de l'equip de govern creiem que aquesta forma participativa de treballar és la més adequada per adaptar-nos a les necessitats reals».

En la primera línia de subvencions es van tramitar 44 sol·licituds i s'hi van destinar 27.500 €.

Eren objecte de subvenció les despeses per adequar els llocs de treball a les noves mesures d'higiene i salut laboral, així com la compra de mascaretes, guants o gel hidroalcohòlic, la quota del lloguer del local, les despeses de manteniment del local durant el període de tancament (aigua, llum, seguretat€) i l'IBI d'aquelles persones propietàries de locals comercials o industrials que hagin condonat com a mínim el 50% del lloguer.

En la segona línia de subvencions, dotada amb 22.500 €, s'hi han pogut acollir els sectors obligats a tancar arran de la resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adoptaven noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia al territori de Catalunya. A Llagostera, aquesta resolució afectava sobretot bars, restaurants, estètiques i centres de bellesa.