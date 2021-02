Una masia de Llagostera catalogada pel seu interès patrimonial, cau de clans de marihuana

Una masia catalogada pel seu interès patrimonial de Llagostera s'havia convertit en cau de clans de marihuana. En aquest espai, s'hi conreava la droga i per fer-ho, els delinqüents no tenien massa manies.

I és que segons els Mossos d'Esquadra, arran de l'activitat criminal, l'edifici ha patit danys.

Aquesta masia, que s'hi pot arribar a través de la carretera de Caldes, està catalogada a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, un organisme creat per a la divulgació i foment de l'estudi dels béns patrimonials que l'integren

Durant l'operatiu policial realitzat el dia 10 de febrer, els Mossos d'Esquadra van localitzar-hi mobles, pintures i tapissos que estaven apilats en una habitació per aconseguir espai per dedicar-lo al cultiu de la planta, a més de constatar-hi diversos danys.

Un operatiu que tenia l'epicentre a Barcelona i que finalment es va saldar amb 19 detinguts de dos clans familiars.

Aquesta organització Comptavan amb cases escampades pel territori on s'hi realitzaven les plantacions, una d'elles, la de Llagostera.

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud van desarticular l'organització criminal dedicada al tràfic de marihuana que operava des de diversos punts del territori.

L'operació policial duta a terme el dia 10 de febrer, en la qual es van dur a terme quinze entrades i escorcolls a la localitat de Palau de Plegamans, Barcelona, Granollers, Sant Quirze Safaja i Llagostera, acordades pel Jutjat d'Instrucció núm. 10 de Barcelona, va finalitzar amb la detenció de dinou persones, el comís de vuit plantacions de marihuana amb 10.800 plantes i 2.700 esqueixos, 10 quilograms de cabdells a més de 25.000 euros en efectiu, joies, rellotges de luxe i la intervenció de tres vehicles de gamma alta.

Els arrestats van passar a disposició judicial el 12 de febrer i la magistrada va decretar l'ingrés a presó per a quatre dels detinguts i llibertat amb càrrecs per als altres.

Venda de petards

La investigació es va centrar en l'activitat de dos clans familiars que havien creat una estructura per al conreu de marihuana sota la cobertura d'activitats empresarials legals, com la venda de petards, tot i que només es tractava d'una pantalla per emmascarar la seva activitat principal: el conreu sistemàtic i massiu de marihuana.

Les indagacions policials van començar fa més d'un any a partir de les evidències d'una presumpta activitat delictiva en una nau industrial. Els agents van constatar que dos clans familiars s'havien associat per dur a terme una plantació amb més de 2.000 plantes de marihuana. A mesura que avançava la investigació els mossos van comprovar com els investigats havien creat un arrelament a la localitat de Palau de Plegamans que els permetia controlar bona part del que succeïa al municipi, a més d'atemorir a una part de la població, fet que els permetia actuar amb relativa impunitat, a més de conrear-hi diverses plantacions.

Els investigats havien creat empreses que els permetien simular un cert èxit empresarial, circumstància que emmascarava la seva activitat delinqüencial tot i que els permetia desplaçar-se amb vehicles d'alta gamma, viure en cases unifamiliars i adquirir rellotges i joies de luxe.

L'especialització dels grups criminals desarticulats els permetia interposar a diverses persones que malvivien a les cases, naus o masies on hi tenien les plantacions que assumien els riscos potencials de ser descoberts, però que permetia als veritables propietaris actuar amb impunitat.

En especial cal destacar l'ús delinqüencial que feien d'una masia a Llagostera, que malgrat pertànyer a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya s'hi conreava droga.