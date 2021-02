Nova manifestació per l'empresonament de Pablo Hasél a Girona

La ciutat de Girona ha acollit una nova manifestació per demanar l'alliberament del raper lleidatà Pablo Hasél.

Uns 200 manifestants en suport de Hasél s'han aplegat aquest dilluns al vespre a la plaça U d'octubre de la ciutat de Girona. Des d'allí, s'ha iniciat una marxa que ha recorregut la Gran Via Jaume I, ha passat per davant dels jutjats i ha seguit pels carrers del Barri Vell en direcció a la delegació de la Generalitat de Catalunya. A la seu governamental, s'ha llegit un manifest en favor de la llibertat d'expressió, s'ha reclamat l'amnistia i s'ha exigit la dissolució de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra. Al mateix temps, s'han enganxat cartells a les vidrieres de l'edifici que demanaven l'absolució de Marcel Vivet. La mobilització, encapçalada en tot moment per una pancarta amb el lema "Escac i mat al règim #llibertatHasel", ha acabat sense incidents i amb poca presència policial durant el seu recorregut.

Des de dimarts passat, Girona ha acollit diverses marxes de suport a Hasél i, en algunes d'elles, les concentracions van acabar amb disturbis.

A Barcelona, protesta contra els Mossos

Unes 400 persones han protestat a Barcelona contra els antidisturbis dels Mossos d'Esquadra i en suport a Hasél. És la setena nit de manifestacions a la ciutat comtal després de la detenció del raper. Els manifestants han cridat lemes com "Brimo dissolució", "Catalunya antifeixista" i "Llibertat Pablo Hasél".