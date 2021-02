El servei de mediació del Barri Vell difon un qüestionari per situar els conflictes

El servei de mediació del Barri Vell de Girona, impulsat per l'Associació de Veïns, ha obert un qüestionari online per elaborar un mapa dels conflictes de convivència que hi tenen lloc. Es tracta d'una de les primeres accions del projecte, que s'ha posat en marxa gràcies als pressupostos participatius.

Aquest nou servei gratuït, que és executat per un equip de professionals, té per objectiu millorar la dinamització i la cohesió del barri. Així, pretén que conflictes d'àmbit veïnal es puguin resoldre de forma amistosa mitjançant la mediació, i evitant així la interposició de denúncies. El projecte es va gestar l'any 2018, un moment en què l'AV va detectar conflictivitat entre la restauració i l'oci nocturn i els veïns. Ara, s'ha actualitzat per incloure-hi els problemes derivats de la covid-19.