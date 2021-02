Veïns de Santa Eugènia i Sant Narcís alerten de l'augment de robatoris amb violència

Les associacions de veïns de Sant Narcís i Santa Eugènia de Girona han afirmat, en un comunicat conjunt, que estan «preocupades» pels robatoris amb violència «que últimament han augmentat en comparació amb l'any passat». Per això, diuen que molts veïns tenen «por» de passar pel parc Central i altres carrers de la zona.

Les dues entitats asseguren que els incidents es produeixen «diàriament», i mostren la seva preocupació perquè temen que la situació s'està «normalitzant». Recorden, per exemple, les baralles que es van produir la setmana passada a la zona del parc Central de Girona, on en un mateix dia hi va haver tres incidents en els quals van intervenir la Policia Municipal i els Mossos. En quatre hores es van detenir sis persones que tenien una edat d'entre 19 i 32 anys i, majoritàriament, amb antecedents.

En aquest sentit, els veïns de Santa Eugènia i Sant Narcís denuncien que un noi va ser «apallissat» quan li robaven el mòbil, fet que va ser l'origen de la primera baralla. Les dues associacions expliquen que «el van arrossegar per terra i li van ventar puntades de peu i cops de puny», i afegeixen: «El més greu, en una hora en què hi ha molta gent i cotxes pel carrer, és que ningú es va aturar per ajudar-lo». El noi es va refugiar a dins d'un bar i va acabar necessitant assistència mèdica. Arran d'aquesta baralla es van produir quatre detencions més, després del desplegament d'una vintena d'unitats dels Mossos d'Esquadra al carrer Bisbe Sivilla.

Contenidors cremats

D'altra banda, les associacions de veïns alerten que les hortes de Santa Eugènia són un altre punt vulnerable, ja que s'estan produint «robatoris i desperfectes» als diferents horts. També recorden que a Santa Eugènia s'han cremat contenidors i que «cada dia» es produeixen robatoris amb violència.