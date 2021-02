Atropellament mortal a les vies del tren a Girona

Una persona ha mort atropellada per un tren de la línia R11 a la sortida de Girona, que ha provocat la interrupció de les dues vies de la circulació. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís dels fets a les 19:15 del vespre per part de Renfe, que ha alertat que el tren ha atropellat un vianant mentre transcorria entre Girona i Caldes de Malavella. El tren transportava 83 passatgers i havia d'arribar a Portbou a les 19:59 hores.

Els Bombers han interromput la circulació entre les dues vies de forma provisional per tal de poder auxiliar la víctima, que ha mort a conseqüència del xoc, segons ha confirmat la companyia ferroviària. Per la seva banda, Renfe ha habilitat un tren auxiliar per tal de transbordar els passatgers afectats directament per l'atropellament.