Extreuen 200 kg de brossa de la riera del Celrè a Quart

Una quarantena de voluntaris va treure diumenge passat 200 quilos de deixalles de la riera del Celrè, al seu pas per Quart. L'activitat va ser organitzada per l'associació La Sorellona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Quart, dins el marc del Projecte Escanyagats de l'associació. Aquest s'enfoca a la conservació de l'espècie de peix autòcton espinós, així com de les rieres mediterrànies i la resta d'espècies que hi viuen. L'activitat de neteja també s'emmarcava en el projecte «LIBERA, units contra la basuralesa», que busca frenar les conseqüències dels residus abandonats en espais naturals als ecosistemes d'Espanya.