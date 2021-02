Girona viu una nova manifestació de suport a Hasél

Nova manifestació a Girona en protesta per l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasél i pels drets socials, ahir a la tarda. La concentració, molt similar a la que es va viure el dia anterior, va congregar fins a 200 persones a la plaça U d'Octubre. Aquest cop, l'entitat convocant era la plataforma «Escac al Règim», nascuda arran de les diverses protestes d'aquests dies, en suport a Hasél i per protestar pel «retrocés i la retallada en drets fonamentals». La manifestació va acabar sense incidents, més enllà d'una enganxada de cartells als vidres de la seu de la Generalitat.

Aquest cop, la protesta també reclamava l'absolució per a l'activista independentista Marcel Vivet. Justament ahir va començar el judici on acusen Vivet de desordres públics, lesions i atemptat contra l'autoritat per haver participat en la manifestació «Holi» contra el sindicat policial Jusapol, el setembre del 2018. La Generalitat hi exerceix d'acusació particular, i demana 4 anys i 9 mesos de presó.

La marxa d'ahir a Girona va sortir a les 19 hores de la plaça U d'Octubre per l'avinguda Jaume I, amb crits de «Llibertat, Pablo Hasél» i «Girona serà la tomba del feixisme». La manifestació va passar per davant de la Subdelegació del Govern, custodiada per tres furgones policials (dues de Policia Nacional, i una de Mossos d'Esquadra), i també va esquivar una altra línia policial de BRIMO davant de Correus. Aleshores, els manifestants van enfilar el carrer Santa Clara fins arribar, per plaça Catalunya, a la seu de la Generalitat, situada a la plaça Pompeu Fabra.

Allà es va llegir un manifest que demanava la llibertat per Pablo Hasél i totes les persones «represaliades en les protestes», l'«amnistia de tots els presos polítics» i «recuperar els drets socials i econòmics que ens han robat». En el manifest, també van deixar clar que tenen intenció de continuar protestant «fins que caigui el règim».

Posteriorment, un grup de persones encaputxades van enganxar cartells als vidres de la seu de la Generalitat, a la plaça Pompeu Fabra, amb els missatges de «Marcel Absolució» i «Escac i mat». A les vuit del vespre la concentració es va dissoldre, sense incidents.

Una setmana de protestes

Des que van empresonar el raper Hasél ara fa una setmana, s'han succeït diverses manifestacions arreu de Catalunya. La setmana passada, algunes de les protestes van acabar amb aldarulls. A Girona, els disturbis van fer destrosses a cinc oficines bancàries i al mobiliari urbà.