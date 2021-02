Tres burros s'escapen i la policia els tanca en un parc infantil mentre busquen l'amo

Els Mossos d'Esquadra van haver d'aturar tres burros que estaven caminant desorientats pels barri de les Pedreres de Girona i tancar-los en un parc infantil mentre buscaven d'on havien sortit. Els fets van tenir lloc dissabte al matí. Els tres animals van aparèixer per l'entorn del parc de Vista Alegre, molt a prop d'on hi ha la comissaria dels Mossos.

Els rucs voltaven pel carrer d'Isabel la Catòlica i, quan agents que hi havia a la zona van detectar-los, els van fer maniobrar en direcció al parc de Vista Alegre per evitar que es dirigissin fins al carrer del Carme, on podrien haver provocat un accident que causés danys tant als conductors com als animals.

Entrada al recinte

Un cop a dins del parc de Vista Alegre els burros van entrar tot sols a l'interior del parc infantil aprofitant que la porta d'entrada del tancat estava oberta, segons fonts policials. Els Mossos van tancar l'entrada per tal que els èquids no poguessin sortir i tornar a algun carrer transitat mentre intentaven esbrinar com havien arribat allà. La policia va precintar la instal·lació per evitar que ningú entrés al recinte (tot i que algunes famílies ho van fer encuriosides per l'escena). Era una hora en què molta gent estava passejant pel parc amb la família i les seves mascotes. Mentrestant, els burros anaven caminant per l'interior del parc tranquil·lament, menjant algunes herbes i fulles caigudes dels arbres.

De seguida es va tenir coneixement que els rucs provenien d'una finca situada a prop d'on eren. En concret, de la muntanya de les Pedreres. Els Mossos buscaven la propietària pel tal d'avisar-la que els seus burros havien fugit i que els tenien tancats a l'interior del parc infantil.

Finalment, van contactar amb els agents rurals per tal que els ajudessin a trobar la propietària dels burros. Quan aquesta va tenir coneixement que tenia els burros muntanya avall, va baixar per anar-los a buscar i tornar-los a la seva finca d'on s'havien escapat aprofitant, segurament, algun forat en el seu tancat.

L'Ajuntament de Girona ha assegurat que després que els animals sortissin del lloc on havien estat tancats es va desinfectar i netejar tot l'espai per tal que es pogués tornar a utilitzar.

Els precedents

No és el primer cop que èquids que hi ha en finques de la muntanya de les Pedreres baixen al nucli urbà. Fa una mica més d'un any, un ruc va estar-se passejant per la plaça de Sant Domènec, davant del rectorat de la UdG. Va arribar a entrar a la facultat de Lletres. En el passat també s'han vist cavalls baixant pel camí del Palco dels Sastres.