Les AMPAs de 5 llars d'infants de Girona valoren la reunió amb l'Ajuntament

Les AMPAs de cinc escoles bressol de Girona troben positiva la reunió mantinguda dilluns amb l'Ajuntament, després d'un manifest on demanaven allargar l'horari mitja hora més, i més dies de casal d'estiu. Així, valoren que el consistori els escoltés i poguessin «veure que no és un problema exclusivament d'una família d'una sola escola bressol», tot i que «aquest curs escolar no podran fer res per canviar la situació actual». Esperen la següent reunió per «estudiar les possibilitats reals d'ofertar un casal» el curs vinent.