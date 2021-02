En defensa del dret a l'habitatge

Hem perdut una oportunitat d'or per protegir el dret a l'habitatge. El Tribunal Constitucional espanyol ha tombat diversos articles del decret llei de la Generalitat del 2019 que regula les mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge. Aquesta decisió suposa perdre l'eina que teníem les administracions per pressionar els grans tenidors, que ara, per exemple, no estaran obligats a facilitar lloguer social a les persones vulnerables. Tampoc hauran de renovar els lloguers socials obligatoris i els habitatges buits ja no seran considerats com a situació anòmala i, per tant, els grans tenidors no estaran obligats a mobilitzar el parc d'habitatge buit.

Des que Esquerra Republicana vam entrar al govern de Girona ens hem posat a treballar conjuntament amb altres àrees de l'Ajuntament i amb altres institucions per augmentar el parc d'habitatge accessible a la ciutat. El nostre objectiu: garantir el dret a l'habitatge.

Des del novembre hem estat treballant transversalment amb Alcaldia, Serveis Socials, Policia Municipal i Habitatge per a la creació d'un Pla d'Inspeccions d'Habitatge Buit amb l'objectiu de pressionar als grans tenidors perquè es fessin responsables dels seus habitatges, amb el seu manteniment, l'infrahabitatge, la convivència veïnal, etc. A través d'aquest Pla d'Inspeccions es va acordar multar el gran tenidor amb sancions de fins a 1.000 euros al mes fins arribar a la meitat del preu del valor de l'habitatge. Aquesta era una gran mesura per obligar els grans tenidors a complir la llei i posar a disposició de la ciutat l'habitatge buit per a famílies, persones grans i joves.

El Tribunal Constitucional espanyol ha tombat la gran feina que s'havia fet des del govern de Girona per a l'emergència habitacional que viu la nostra ciutat. Des del gener de 2020 havíem tramitat 23 lloguers socials obligatoris.

D'aquests, 20 quedaran frenats perquè a partir d'ara el gran tenidor no estarà obligat a facilitar-lo a famílies, persones grans o joves que ho necessiten. Tampoc podrem tramitar la renovació del lloguer social obligatori a aquelles famílies que el van demanar per impagament de la hipoteca ara fa tres anys. Famílies que encara segueixen patint les conseqüències de l'anterior crisi econòmica.

El Tribunal Constitucional ens posa pals a les rodes. Ha tombat una gran eina per garantir el dret a l'habitatge i deixa milers de persones i famílies desprotegides. Una situació que ara s'agreuja a causa de la gran crisi econòmica i social que suposa la pandèmia de la covid-19. Però des del govern de Girona no abaixarem el cap. Seguirem persistents. Seguirem treballant perquè el dret a l'habitatge sigui real, i per poder donar resposta i estar a l'altura quan la ciutadania més ens necessita.