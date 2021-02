Salut finalitza la instal·lació del mòdul covid-19 al CAP de Cassà de la Selva

El CAP de Cassà de la Selva estrenarà el dilluns 1 de març el mòdul covid-19, destinat a reforçar els circuits per a pacients de coronavirus. El Departament de Salut ja ha entregat les claus d'aquest nou equipament al CAP. El mòdul té 45 m2 de superfície útil i 13 més de porxo. A l'interior hi haurà dos espais assistencials i un més per a tasques administratives. La intenció és que les persones amb símptomes de covid-19 s'atenguin en aquest mòdul i així s'evitin els contagis amb la resta de pacients del CAP. Els mòduls podran prendre mostres per fer proves PCR i Test d'Antígens Ràpids (TAR). A més, també s'hi faran proves a pacients amb patologies respiratòries com ara ecografies pulmonars i espirometries.

L'horari d'atenció en aquest nou espai serà el mateix que el del CAP de Cassà de la Selva, des de les vuit del matí a les vuit del vespre. Aquest mòdul covid-19 de Cassà forma part del pla d'enfortiment de l'atenció primària del Departament de Salut. Aquest projecte suposa una inversió de 300 milions d'euros a tot Catalunya.