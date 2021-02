Els col·lectius ciclistes protesten per l'atropellament mortal d'una usuària a Salt

Mobilització de protesta dels col·lectius ciclistes arran de la mort d'una dona de 76 anys a causa d'un atropellament a Salt. Tot apunta que la dona anava en bicicleta quan va ser envestida per una moto a l'entorn d'un pas de vianants, uns fets que la policia local encara està investigant. Tot i que se la va traslladar amb vida a un centre hospitalari, va acabar morint a causa de les ferides.

La plataforma Mou-te en bici i el col·lectiu Massa Crítica han organitzat diferents accions per reclamar millores urgents. Avui faran una bicicletada amb sortida a la plaça Catalunya de Girona (20.00 hores) i arribada 45 minuts després al lloc dels fets, la cruïlla entre el carrer Doctor Ferran i l'avinguda de la Pau, on es llegirà un manifest. També han iniciat una recollida de firmes.

En un comunicat, lamenten que «durant el mandat passat i l'actual, i en plena emergència climàtica», no hi hagués «cap acció de millora de les infraestructures ciclistes ni cap pla d'actuacions pel desenvolupament de la mobilitat sostenible a Salt». Per això proposen aplicar a tota la vila «la zona 30 i assegurar que es compleixi» evitant «autopistes urbanes». També volen que la «millora i ampliació» dels actuals carrils bici i recorden que l'Ajuntament «disposa de diversos estudis amb propostes de millora, un del 2016 fet pels propis serveis tècnics i un del 2020 que fa referència a la via verda». A més, advoquen per programes de formació i promoció de l'ús de la bicicleta, sobrtetot en escoles i instituts i demanen que a la policia local hi hagi una patrulla ciclista.