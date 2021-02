Cosme, d'una ONG del Sàhara a patir un atac brutal al coll a Girona

Recuperació. La gossa que va rebre un atac salvatge d'un altre gos deslligat i sense morrió es recupera a casa després de diverses intervencions. Originària d'Algèria, va ser adoptada per uns metges que la van portar, amb entrebancs, a Catalunya

La gossa Cosme havia arribat a Girona després de viure uns anys a Argèlia. Va ser adoptada per uns metges que treballaven en una ONG en un poblat del desert del Sàhara. A la ciutat catalana hi havia arribat després de diferents peripècies i aquest 16 de gener quan passejava per la plaça Jacint Verdaguer se li va creuar un altre gos, deslligat i sense morrió, de raça pitbull, que va atacar-la brutalment al coll.

Quan la seva família propietària va aconseguir desenganxar els animals, va traslladar-la d'urgència a la clínica Veterhouse, del carrer del Carme. Allà va operar-la el veterinari Marc Ros. La Cosme va aconseguir sobreviure després de tres hores d'una primera intervenció. N'hi han calgut dues més. Ara ja és a casa, on segueix la recuperació. Des de l'atac, la gossa ha estat sotmesa a tres cirurgies a la musculatura del coll, una reconstrucció estètica de l'orella dreta i ha hagut de superar una infecció purulenta a la pell per les mossegades.

La gossa havia de viatjar a Catalunya procedent d'Algèria amb els seus amos adoptants quan aquests van acabar la seva tasca al país nord-africà. Però abans de trepitjar territori espanyol van haver de separar-se i la gossa va haver d'estar en quarantena dos mesos a Algèria per poder disposar de tots els papers oficials en regla per entrar a Espanya. Quan la van anar a buscar estava «totalment desnodrida i molt espantada pel tracte rebut», segons expliquen els seus propietaris. Després de l'atac, la família només té paraules d'agraïment pel tracte de la clínica Veterhouse i per tots els ciutadans que han preguntat i s'han interessat per ella.