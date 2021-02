Detenen tres joves a Girona per robar una cadena d'or d'una estrebada

Detenen tres joves a Girona per robar una cadena d'or d'una estrebada · Policia Municipal de Girona

La Policia Municipal de Girona va detenir ahir tres joves com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència. Al voltant de les 11.00 h, el cos policial va rebre una trucada d'una persona que informava que havia estat víctima d'una estrebada d'una cadena d'or, a la plaça de Joan Brossa, a la zona del Parc Central. També va explicar que els autors havien fugit i va facilitar la descripció d'aquestes tres persones.

Gràcies a aquesta informació facilitada per la víctima, els agents de paisà que es trobaven fent rondes i vigilàncies preventives per la zona de Sant Narcís i el parc Central van localitzar els tres joves. Un cop feta les comprovacions, es va detenir a dos joves de 20 i 19 anys i a una jove de 18 anys per robatori amb violència.

Durant l'escorcoll també es va localitzar una cadena d'or trencada que podria ser presumptament d'un altre fet delictiu. Les tres persones tenen antecedents per altres fets similars.

Aquestes detencions se sumen a les quatre que fa pocs dies van realitzar els cossos policials en la mateixa zona.