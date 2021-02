Detingut un camioner que conduïa begut, fent ziga-zagues i sense llums

Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner de 48 anys per conduir amb símptomes evidents d'anar begut i fent ziga-zagues per l'AP-7. El 19 de febrer a la nit una patrulla va saber que un camió de gran tonatge circulava sense llums i anant a banda i banda de l'autopista a l'altura de Pontós. El van localitzar a Viladasens, circulant molt a poc a poc. Va aturar-se fins a dues vegades enmig de la carretera. Els Mossos el van fer sortir de l'autopista. No aguantava la verticalitat i es va negar a fer-se la prova d'alcoholèmia.