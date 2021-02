S'ajorna la prova pilot d'«Obrir Girona», a l'espera de tenir l'aprovació de Salut

La prova pilot "Obrir Girona", el projecte que treballa per fer possible l'assistència de públic en esdeveniments esportius, culturals i d'oci, haurà de començar més tard del previst, a l'espera de tenir l'aprovació del Procicat. El calendari temptatiu que havien planificat començava amb un partit de rugbi femení del GEiEG aquest diumenge 28 de febrer, però finalment se celebrarà sense públic.

L'impulsor del projecte, el Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), està treballant conjuntament amb els departaments de Salut, Interior i Polítiques Digitals de la Generalitat per tirar endavant el projecte "amb totes les garanties".

El president executiu del CBCat, Quirze Salomó, ha recordat que "Obrir Girona és una prova pilot, sabem que en entorns com aquest, les dates no són fixes; nosaltres vam presentar un calendari temptatiu bastant optimista, però sempre hem treballat contemplant aquesta possibilitat". Ara estan acabant de concretar un calendari definitiu amb tots els esdeveniments i les dates concretes, que es donarà a conèixer en els pròxims dies.

Formació a les farmàcies

A l'espera de tenir l'aprovació de Salut, el projecte està posant en marxa els elements que fan falta per fer possible el projecte. Així, des del CBCat ha començat aquesta setmana a fer formacions a les farmàcies participants. "Les farmàcies faran tests d'antígens i es convertiran en notaris de la teva salut. Si t'has vacunat, la farmàcia en donarà fe i ho validarà a l'app o et farà els testos corresponents. A partir d'aquí se't genera la credencial al mòbil i amb això pots entrar a qualsevol dels actes organitzats", subratlla Salomó.

D'altra banda, l'aplicació on es guardarà la credencial que demostrarà estar lliure de covid-19, ja està disponible i es pot descarregar als dispositius mòbils IOS i Android de manera gratuïta. Durant la setmana que ve, els organitzadors planejen fer una jornada de prova, destinada tant als usuaris com a les farmàcies i als organitzadors d'esdeveniments. Des del CBCat animen a la ciutadania a participar-hi per contribuir al bon funcionament de la iniciativa i al seu desenvolupament.