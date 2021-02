Una app gironina permet fer encàrrecs online al comerç local

L'aplicació lacompra funciona, per ara, a Girona i voltants.

L'aplicació lacompra ja ha efectuat més de 2.000 encàrrecs en comerços de proximitat gironins, en el mes que porta funcionant. L'aplicació, creada per l'empresa Interactiu, agrupa una trentena de comerços locals i permet als usuaris fer comandes a diversos llocs i rebre'ls tots junts a casa en un sol enviament.

Des d'Interactiu indiquen que ja tenen més de 1.500 usuaris. Actualment donen servei als municipis de: Girona, Salt, Sarrià, St. Gregori, Celrà, Bescanó, Quart, St. Julià, Vilablareix, Fornells, Montfullà i Palol d'Onyar. Però, si tenen bons resultats, volen apliar-ho a més territoris, començant per Pla de l'Estany.

Fonts d'Interactiu també apunten que l'app «permet estalviar una gran quantitat de temps en no haver d'anar de botiga en botiga», mentre que també «és una aposta ferma pel comerç local i de proximitat de la ciutat».

L'aplicació actual s'ha desenvolupat arran d'un primer concepte que van intentar engegar al març de 2020. De seguida va arribar la pandèmia, i això va despertar l'interès de diverses institucions, explica David Ruiz, d'Interactiu; entre elles l'Ajuntament de Girona. Ruiz explica que aquella primera versió «no va funcionar» però que els va servir de «lliçó» per millorar l'actual.

Així, ara fan acompanyament als comerços per utilitzar la plataforma, i també s'ocupen de gestionar el transport (que es van adonar que molts comerços no tenien recursos per fer ells mateixos). Així, tenen un centre logístic a Girona, amb neveres i congeladors, des d'on organitzen les comandes.