La pandèmia fa pujar un 67% les trucades dels gironins a la policia per sorolls, incivisme o sensació d'inseguretat

La pandèmia ha fet pujar fins a un 67% els requeriments dels gironins a la Policia Municipal per sorolls, incivisme o sensacions d'inseguretat. Si el 2019 el cos va rebre 3.440 trucades per aquests motius, l'any passat van ser-ne 5.761.

El cap de la policia, l'intendent Joan Jou, admet que l'increment té relació directa amb la covid-19, perquè la ciutadania ara "és molt més sensible" i el llistó de la tolerància és més baix. De retruc, però, la policia també veu com aquesta angoixa crea una sensació d'inseguretat entre els gironins que, en realitat, xoca amb les denúncies que els agents acaben interposant o el descens del 20% de delictes registrat al llarg de l'any. Per abaixar aquest neguit, la policia ha intensificat presència al carrer.