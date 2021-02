El PSC pacta amb el govern de Girona la compra de 12 pisos i millores en 4 àmbits

El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Girona ha acordat amb l'equip de govern la compra de 12 habitatges per tempteig i retracte. De mitjana tenen 57 metres quadrats, amb un cost de 887.635,86 euros. Estan en diferents barris:Taialà, Domeny, Pont Major, Palau, Sant Narcís o Barri Vell. El preu per metre quadrat és inferior al que costaria construir un habitatge, va remarcar la portaveu socialista, Sílvia Paneque, ahir, per valorar l'oportunitat de l'acord.

L'acord amb el govern inclou també l'aprovació d'altres inversions que l'oposició va tombar en bloc al ple del mes de gener i que sumaven 13,2 milions. Paneque va explicar que ara a cada un dels casos hi han afegit algun acord més enllà de la inversió per «aconseguir transformacions reals» . Per exemple, hi ha una partida d 16.900 euros per acondicionar el nou local de l'espai LGTBI al barri de la Devesa i, al mateix temps, el compromís de tenir Pla d'Igualtat, caducat des del 2019 segons va apuntar la regidora del PSC, i Pla de polítiques LGTBI després de l'estiu.

Altres inversions que tiraran endavant amb l'acord són la finalització de la Plaça Pallach a l'Eixample, un indret que els socialistes veuen com «un espai clau de trobada i comerç», per 96.000 euros que inclou reparar el badalot i eliminar les filtracions.

A Can Gibert del Pla es preveu acabar el Parc Mas Masó i l'skate park, que «cada any apareixia i desapareixia dels pressupostos». La inversió és d'uns 30.000 euros.

Finalment, l'acord inclou mobilitzar uns 120.000 euros per redactar diferents millores a l'entrada est de la ciutat i ha de servir per «donar una visió global de reforma d'aquesta zona que s'haurà d'executar en els propers anys», segons Paneque. Amb aquest acord, el PSC vol anar més enllà de les actuacions menors, desconnectades i mancades de visió global. En concret, per eixamplar voreres al carrer del Carme, entre el cementiri i el pont de l'Areny, amb un carril bici, i tirar endavant la redacció de noves connectivitats amb ponts entre Mas Ramada i la Creueta, entre Vista Alegre i Montilivi i la reforma del pont de l'Areny.

El pressupost, estancat

D'altra banda, Paneque va dir que l'equip de govern només els ha lliurat les línies generals de la proposta del pressupost per aquest 2021, sense dades ni conceptes concrets i que estan a l'espera de més concrecions per poder aportar les seves idees. No obstant, va recordar que és l'alcaldessa, Marta Madrenas, qui fa uns mesos va insistir en què vol acord amb les formacions independentistes, fet que va provocar que pactés amb ERC tot i seguir en minoria.