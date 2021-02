«Salt porta anys sense un metre nou de carril bici»

Protesta al lloc on hi va haver l'atropellament mortal. aniol resclosa

Protesta al lloc on hi va haver l'atropellament mortal. aniol resclosa

Vespre de protesta per la mort d'una dona de 75 anys que va ?morir atropellada per una moto a Salt fa uns dies quan anava en bicicleta. La jornada va incloure un manifest reivindicatiu per un col·lectiu que assegura que a la vila del Gironès fa anys que no hi ha accions de ?millora en favor de la mobilitat ?sostenible i en bicicleta. «Fa anys que no hi ha cap metre nou de ?carril bici», indicava el president de la plataforma cívica Mou-te en Bici, Albert Martos. Un grup de ciclistes convocats per Mou-te en Bici i ?l'associació Massa Crítica van ?recórrer diversos carrers des de la plaça Catalunya de Girona fins a Salt i van aturar-se al punt de ?l'atropellament, entre els carrers Doctor Ferran i l'avinguda de la Pau. Allà van llegir un manifest on van voler posar de relleu la ?suposada inacció del consistori saltenc en matèria de mobilitat sostenible. El document ha rebut el suport de 165 firmes en menys de 24 hores.

El manifest, lamenten, que «durant el mandat passat i l'actual, i en plena emergència climàtica», no hi hagués «cap acció de millora de les infraestructures ciclistes ni cap pla d'actuacions pel desenvolupament de la mobilitat sostenible a Salt». En canvi, segons van comentar des de l'entitat, a Girona, encara que es puguin considerar «tímides» s'han anat fent actuacions per intentar millorar la mobilitat sostenible.

Per això, en el manifest proposen aplicar a tota la vila de Salt «la zona 30 i assegurar que es compleixi» evitant «autopistes urbanes». La mesura busca reduir la velocitat als carrers de la vila per evitar accidents i que, en cas que hi siguin, siguin menys violents. En diferents sectors del terme municipal sí que existeix una limitació de velocitat de 30 km/hora.

També volen que la «millora i ampliació» dels actuals carrils bici i recorden que l'Ajuntament «disposa de diversos estudis amb propostes de millora, un del 2016 fet pels propis serveis tècnics i un del 2020 que fa referència a la via verda». En aquest punt voldrien més senyalització, prioritat pels ciclistes per la calçada allà on va per la vorera.

A més a més, advoquen per programes de formació i promoció de l'ús de la bicicleta, sobretot en escoles i instituts i demanen que a la policia local hi hagi una patrulla ciclista.