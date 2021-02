Augmenten a Girona les trucades a la policia per sorolls, incivisme i inseguretat

La Policia Municipal de Girona va rebre més del doble de trucades de la ciutadania alertant de comportaments incívics l'any 2020 (1917, que el 2019 van ser 820). També van pujar un 40% els requeriments al 092 per molèsties de soroll (2819, comparat amb els 1948 de 2019). A més, van rebre 1.025 alertes per persones causant inseguretat (un 52% més que el 2019). Això, de les 49.995 trucades rebudes a la centraleta, al 092. Són dades del balanç d'actuacions de la Policia Municipal de 2020, marcat per la pandèmia, que van presentar ahir l'alcaldessa, Marta Madrenas, el Regidor de Seguretat, Eduard Berloso, i l'intendent Joan Jou.

En canvi, els fets que han acabat en denúncia per incomplir l'ordenança de civilitat s'han reduït un 32%, amb 787 denúncies (601 d'aquestes per beure alcohol en via pública). Les denúncies per infringir l'ordenança de sorolls han pujat un 14% (580), però són pocs casos si es compara amb les 2.819 alertes al 092 per aquest motiu. D'altra banda, s'han posat 195 denúncies per l'ordenança de neteja, 176 per la d'animals i 75 per la d'odi.

«Sensació de vulnerabilitat»

Tal com va dir l'intendent, han detectat que «l'efecte de la covid-19 ha influït molt en la tolerància de la gent». «Ens trobem en una situació diferent. Ara a la ciutadania li molesta més el soroll dels veïns i veu més comportaments incívics i persones que causen inseguretat. Això ha provocat un augment d'aquest tipus de requeriments i una sensació de vulnerabilitat entre la ciutadania».

«L'única manera de lluitar contra això és que els veïns sàpiguen que la policia està allà, al seu costat. La gent ens ha de veure als carrers, als barris i en aquells llocs quirúrgics que veu com insegurs», va afirmar Jou, que va informar d'un augment de la seva presència en aquests punts.

En la mateixa línia, l'alcaldessa va destacar que «la pandèmia ens ha generat una sensació de vulnerabilitat», un dels temes «que més preocupa a la ciutadania. Tot i que els fets delictius han baixat, la sensació de vulnerabilitat és present».

Amb tot, afirmen que el cos està «treballant per revertir aquesta sensació que té la gent. És lògic que quan surts a les vuit del vespre al carrer, amb els comerços i establiments tancats, tinguis aquesta sensació», va afirmar Madrenas. L'alcaldessa també va destacar que «les trucades indiquen que la gent confia en la policia i s'implica en la seguretat de la ciutat. No pot haver-hi un agent de policia a cada cantonada, per això cal comptar amb la complicitat dels veïns».

Mesures covid: 3.320 denúncies

Justament la covid-19 va capgirar totes les previsions el 2020. El cap de la policia va comentar que en algun moment, més d'un 80% d'agents treballava en el compliment de les mesures sanitàries. El cos va posar 3.320 denúncies per incompliments. També es van aixecar 75 actes a establiments; 130 per sorolls en festes a domicilis; 165 per consum d'alcohol en via pública; 4 per festes a interiors de pisos amb més gent del permès; i 8 actes a botigues de més de 400 metres quadrats. També es van fer 1.722 controls de trànsit, que van aturar 15.298 vehicles.

El regidor va afirmar que «hem multiplicat els esforços» a controlar l'ús de la mascareta, els confinaments perimetrals i la seguretat als carrers quan «hi ha hagut molt pocs vianants». I va assegurar que la covid va ser la «prioritat número 1» el 2020, tant pel govern com per la policia.

La nota positiva de la covid-19 ha estat el descens d'un 24% dels accidents de trànsit - malgrat que un va tenir una víctima mortal.

Menys delictes penals

Els fets delictius a la ciutat han caigut un 19% el 2020, especialment els furts. Tot i que el gener i febrer es van registrar més delictes que els mateixos mesos del 2019, a partir del març, coincidint amb l'inici de l'estat d'alarma, es van registrar menys fets delictius. L'únic delicte que ha augmentat, però, és el d'atemptat contra l'autoritat. Amb això, l'intendent va remarcar que no era cert que s'hagi incrementat la delinqüència - una queixa que reiteren veïns de diverses zones de la ciutat. I va posar d'exemple Sant Narcís, on els delictes van caure un 20%.

Nova ordenança de mobilitat

A finals de l'any 2020 va entrar en vigor la nova ordenança de mobilitat que regula la circulació dels patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal (VMP) a la ciutat de Girona. Durant les primeres setmanes i fins al 4 de gener, la Policia Municipal va dur a terme 460 controls per informar sobre la nova normativa, en els quals els agents van avisar 3.507 vehicles de mobilitat personal. A partir del 5 de gener es va donar per finalitzada la campanya informativa i des de llavors s'han posat 57 denúncies i 5 diligències durant el mes de gener.