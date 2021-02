La mare que va matar la filla de 10 anys ofegant-la a la banyera després de drogar-la, a judici

Un tribunal popular jutjarà, a partir de dilluns a l'Audiència de Girona, la mare que va matar la filla de 10 anys ofegant-la a la banyera després de drogar-la. Segons el guió, la declaració de l'acusada està prevista dimecres, un cop hagin declarat els testimonis, els Mossos d'Esquadra, els forenses i els perits psiquiàtrics. El fiscal demana presó permanent revisable per l'assassinat d'una persona especialment vulnerable. Serà el primer cas que arriba a l'Audiència de Girona per a qui l'acusació sol·licita aquesta pena. Segons el fiscal, la dona va fer ingerir a la menor 80 pastilles de benzodiazepines dissoltes en aigua i, quan ja estava inconscient, la va submergir a la banyera. La nena va morir hores després a l'hospital.

Segons el guió del judici, dilluns al matí hi haurà la constitució del jurat popular, un cop hagin escollit els membres que s'encarregaran d'emetre el veredicte. A la tarda, hi haurà les al·legacions prèvies i començaran a declarar testimonis i investigadors dels Mossos d'Esquadra.

Dimarts, serà el torn de les pericials, tant dels forenses que van fer l'autòpsia de la víctima com dels perits que van fer la valoració psiquiàtrica de l'acusada. No es preveu que la processada declari fins dimecres al matí. Després de les conclusions i els informes del fiscal, l'acusació particular i la defensa, la previsió és entregar l'objecte del veredicte al jurat dijous al matí, quan es retirarà a deliberar.



Pla premeditat

El fiscal Enrique Barata sosté que l'acusada, Maria Àngels F. C., va matar la filla seguint un "pla prèviament ideat": "El matí del dia dels fets, va comprar a la farmàcia tres caixes d'un fàrmac ansiolític, aprofitant que el tenia prescit per a ella".

Després de recollir la nena a classes de mecanografia, van tornar a casa, un pis de la ronda Ferran Puig de Girona. "Seguint el pla ocult de matar la nena, cap a les dues de la tarda va dissoldre unes 80 càpsules de lormetazepam en un got d'aigua", afegeix el fiscal que subratlla que la dona va fer servir pastilles que ja tenia a casa i les que havia comprat unes hores abans.

La dona, continua relatant el fiscal, va fer que la petita es begués l'aigua amb les pastilles diluïdes. Barata apunta que, fins i tot, va haver de vèncer les "reticències" de la nena que no s'ho volia beure: "Li va insistir en diverses ocasions i la convèncer perquè es begués la pràctica totalitat del contingut del vas, dient-li que era per millorar els seus problemes de mal de gola".

Poc després d'ingerir el líquid, la nena va quedar inconscient al sofà del menjador. Va ser aleshores quan l'acusada va submergir la víctima a la banyera. "Amb la intenció de consumar el seu pla i matar la seva filla, la va introduir dins la banyera i la va subjectar i pressionar per mantenir-la al fons, fins a produir-li la mort", afegeix el fiscal.

Després de perpetrar el crim, el ministeri fiscal concreta que la dona es va posar en contacte amb un amic virtual a través de les xarxes socials. Eren les 14.18 hores quan va contactar amb un periodista del Diari de Girona i li va confessar els fets. Mitja hora després, la dona va trucar al telèfon d'emergències 112.

Quan els serveis sanitaris van arribar al domicili, van intentar reanimar la petita "durant diverses hores" però no van aconseguir que reaccionés. La van traslladar a l'hospital Trueta de Girona on, finalment, van certificar-ne la mort hores després.

El fiscal Enrique Barata acusa la mare d'un delicte d'assassinat a persona especialment vulnerable, amb una agreujant de parentiu i una atenuant de confessió. Sol·licita que li imposin la pena de presó permanent revisable. En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzi el pare de la petita amb 200.000 euros pel danys moral.



L'acusació particular, 20 anys

El pare de la menor s'ha personat com a acusació particular de la mà dels advocats Óscar Álvarez i Óscar Ballester. No sol·liciten, però, presó permanent revisable per a la parricida. Tot i que el relat dels fets coincideix amb el del fiscal, l'acusació particular apunta que la dona patia un trastorn mental que li va afectar les capacitats el 30 de desembre del 2019.

L'acusació particular recull que la dona patia un trastorn depressiu pel qual havia estat ingressada al parc hospitalari Martí i Julià de Salt, d'on va rebre l'alta el 24 de desembre. Tres dies després i tres dies abans del crim, va tornar a urgències per alertar que tenia "idees rares, així com un clar i palmari ideari suïcida".

Tot i que en el seu historial "figura un trastorn mental greu", l'acusació exposa que van decidir tornar-li a donar l'alta sense tenir en compte que feia dies que no es prenia la medicació i sense "informar a cap familiar proper" del risc que podia suposar. "Tot i saber que estava divorciada i tenia una filla menor d'edat, tampoc li van preguntar si la nena estava al seu càrrec", afegeixen.

En nom del pare de la víctima, Álvarez i Ballester acusen la parricida d'un delicte d'assassinat amb una agreujant de parentiu i una atenuant d'alteració psíquica i sol·liciten 20 anys de presó. En concepte de responsabilitat civil, demanen 300.000 euros d'indemnització i consideren de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) també hauria de respondre com a responsable civil.

La defensa, encapçalada pel lletrat David Muñoz, sosté que la dona tenia les capacitats volitives i cognitives totalment anul·lades pel trastorn mental. L'advocat assenyala que la mateixa acusada va reconèixer i confessar els fets, però considera que no pot ser responsable penal per falta d'imputablitat. Per això, sol·licita que li apliquin una eximent completa d'alteració psíquica i que l'absolguin, preveient la mesura de seguretat d'internament en un centre psiquiàtric per continuar el tractament.