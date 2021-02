Mig miler de persones es manifesten a Girona per la llibertat d'expressió, el futur dels joves i l'autodeterminació

Unes 500 persones s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Girona en defensa de la llibertat d'expressió, per reclamar un millor futur pels joves i pel dret a l'autodeterminació. Una marxa en la que no s'han produït incidents, i és que la presència policial ha estat mínima al llarg del recorregut.

La marxa unitària – que ha agrupat diferents entitats – ha sortit de la seu de la Generalitat de Girona, ha passat per la Gran Via Jaume I i ha acabat arribant a la plaça U d'Octubre de 2017. Allà hi ha hagut parlaments de diferents col·lectius i de familiars de persones encausades, a més d'actuacions musicals. Abans de la marxa, a primera hora del matí, una cinquantena de joves han tallat unes hores l'AP-7 a Girona en sentit nord.

Sota el lema 'Sense llibertat, no hi ha futur' els manifestants han recorregut durant poc més de mitja hora el centre de Girona. Durant la marxa s'han escoltat crits contra la policia i en suport a persones que tenen causes judicials obertes com en Marcel Vivet. També s'han sentit moltes proclames en favor de la llibertat d'expressió i en suport a Pablo Hasél. Tot plegat en una manifestació unitària que agrupava diferents entitats i col·lectius de les comarques de Girona com l'ANC, Òmnium o La Forja.

La portaveu d'aquest col·lectiu de joves, Carla Costa, ha explicat que "estan desbordats" i ha recordat les xifres d'atur "inadmissibles" que pateix el jovent català. "Vivim una constant repressió dels nostres drets. Hi ha una gran frustració i avui hem volgut demostrar que la lluita és unitària. Que va començar amb Pablo Hasél, però que ara ja va molt més enllà", ha assenyalat.

Una unitat que també reivindicava el coordinador de l'ANC a Girona, Tavi Casellas. "Ens hem posat d'acord tots els partits i entitats independentistes de Girona i volíem defensar la llibertat en el sentit més ampli", ha remarcat. Casellas ha lamentat que aquesta llibertat "està cada vegada més qüestionada".

La marxa ha transcorregut amb total normalitat i la presència policial ha estat mínima. De fet, més enllà d'un parell de furgonetes davant de la subdelegació del govern espanyol, no s'ha notat la presència dels Mossos.

Tant Costa com Casellas han carregat contra les darreres actuacions del cos en manifestacions. "També posem en dubte l'actuació dels Mossos al carrer els últims dies", ha ressaltat el coordinador de l'ANC a Girona.

La manifestació ha acabat amb parlaments de diferents persones, actuacions de dos rapers i el cant d'Els Segadors. Aquest dissabte a la tarda s'ha convocat una altra manifestació de protesta.



Tall a l'AP-7



Abans de la marxa unitària, a primera hora del matí, una seixantena de persones han tallat l'autopista AP-7 a Girona Oest. Els manifestants han creuat el peatge i han entrat a la carretera pels volts de quarts de vuit del matí per ocupar la calçada. Després han arrencat tanques de protecció de la via i amb branques i canyes han preparat una barricada.

Un parell d'hores més tard una vintena d'agents de l'ARRO dels Mossos els han desallotjat sense cap incident, llevat d'alguna corredissa. Al final, els policies han identificat a cadascun dels manifestants i els han deixat marxar.