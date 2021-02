Els Mossos desallotgen els manifestants que tallaven l'AP-7 a Girona

Els Mossos d'Esquadra han desallotjant els manifestants que des de primera hora del matí d'aquest dissabte tallaven l'autopista AP-7 a Girona, en sentit nord, en una protesta organitzada per col·lectius com La Forja i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Una vintena d'agents de l'ARRO els han tret de la via i els han portat per un vial paral·lel a l'autopista uns 400 metres avall, on els han identificat en un descampat sense que hi hagi hagut incidents i només algun moment de tensió quan algun manifestant es resistia a ser identificat. Els serveis d'autopistes estan netejant la via per poder-la reobrir a la circulació el més aviat possible.

Durant la protesta, els manifestants han col·locat branques d'arbres i canyes a l'autopista per fer barricades. A la zona hi ha sobrevolat l'helicòpter dels Mossos.

Tot i que en un primer moment hi havia una seixanta de persones fent el tall, posteriorment s'hi han quedat una quarantena. Els convocants han fet la protesta per reclamar la llibertat dels presos, l'autodeterminació i contra la repressió. "Quan ens priven de drets passem a l'acció. Mentre hi hagi presos, repressió i no se'ns reconegui el dret a l'autodeterminació no pararem", ha assegurat La Forja del Gironès a través del seu compte de Twitter.

Aquest mateix dissabte hi ha convocada una concentració a les dotze del migdia a la ciutat de Girona sota el lema 'Sense llibertat, no hi ha futur'.