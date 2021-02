Una seixantena de persones tallen l'AP-7 a Girona en protesta per l'empresonament de Pablo Hasél

Una seixantena de persones han tallat l'AP7 a l'alçada de Girona Oest en protesta per l'empresonament de Pablo Hasél aquest dissabte.



Els manifestants han creuat el peatge i han entrat a la carretera pels volts de quarts de vuit del matí per ocupar la calçada. Després han tallat branques i canyes per preparar una barricada. De moment, ocupen un carril i la circulació està tallada en sentit nord i els Mossos es veuen obligats a fer desviaments. Es dona la circumstància que a les dotze del migdia hi ha prevista una manifestació al centre de Girona en suport al raper lleidatà.





?? | ARA MATEIX tallem l'AP-7 a l'alçada de #Girona.



? Hem dit prou i passem a l'acció. Catalans, prenem la iniciativa! #GuanyemElFutur pic.twitter.com/VCYNP5wxBp — La Forja - Jovent Revolucionari (@LaForja_Jovent) February 27, 2021