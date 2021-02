Sarrià de Ter inicia els tràmits per blindar les ordenances de sorolls i olors

L'Ajuntament de Sarrià de Ter ha iniciat els tràmits per actualitzar les dues ordenances d'olors i de sorolls al municipi. Es tracta d'un tràmit que les mateixes ordenances ja incloïen en el text inicial, on s'especifica que s'«aconsella» fer una revisió generalitzada de la normativa per «adaptar-la a situacions actuals» i «corregir problemes sorgits en l'aplicació», així com també per «ajustar la part sancionadora».

Però, a més de «refinar els detalls» de les ordenances, tal com explica l'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula, aquesta actualització també servirà per «impedir que les portin de nou al tribunal contenciós-administratiu». I és que les dues normatives municipals, actualment, es troben als tribunals, després d'estar recorreguts per la paperera Hinojosa.

L'alcalde explica que la paperera va interposar el recurs a les ordenances als tribunals perquè eren «reticents» a les exigències dels nivells de soroll i olors que marquen. Tot i això, també apunta que, en paral·lel al procés judicial que s'està duent a terme, Hinojosa «també ha fet els plans d'olors, i s'ha anat apropant al reglament de l'Ajuntament».

De fet, Hinojosa va anunciar l'estiu passat haver invertit més de 3 milions en el Pla de Gestió d'Olors, implementat entre el setembre de 2019 i l'any 2020 per minimitzar les olors i complir la normativa. Les mesures han aconseguit reduir en gran mesura les molestes pudors que havien afectat els veïns del municipi poc després que la planta es tornés a posar en marxa el 2016 de la mà d'Hinojosa. Aquest gener, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat va renovar-li l'autorització ambiental.

«Ara hem vist que és factible arribar a les tres unitats d'olor» -el límit marcat per l'ordenança- «però demanem que tot l'any tinguem un nivell d'olors el més baix possible, quasi al 0», indica l'alcalde. Ara, en el procés judicial, el consistori i Hinojosa estan «en una fase de negociacions» per encaixar les perspectives de les dues parts. Unes reunions que, segons indica Fajula, podrien ser útils en el procés d'actualitzar les normes municipals.

Ara el personal tècnic de l'Ajuntament està estudiant la modificació, que vol eliminar les ambigüitats que la normativa pugui tenir. Fajula dona especial importància a acabar de «refinar» l'ordenança de les olors, perquè «som innovadors en el municipi, i no hi ha un reglament superior» en aquesta àrea. A més, es vol evitar que hi hagi fissures en una mesura que acaba essent subjectiva. Per això té clar que, «en ser de les primeres regulacions sobre el tema, i no tenir on emmirallar-nos, l'hem d'anar posant al dia» perquè sigui més «eficaç», així com «impermeable» a possibles recursos judicials.