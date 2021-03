Els psiquiatres conclouen que la parricida de Girona "sabia el que es feia"

Els perits psiquiàtrics que, en diferents moments, han tractat la mare que va matar la filla de 10 anys a Girona ofegant-la a la banyera després de drogar-la conclouen que tenia símptomes depressius com "tristesa i desesperança" però que "sabia el que es feia". Els professionals han descartat que, en el moment dels fets el 30 de desembre del 2019, tingués una clínica delirant o patís un brot psicòtic que li afectessin les capacitats cognitives i volitives. Els perits han subratllat que la dona va planificar el crim anant a comprar les pastilles que va fer ingerir a la nena i que en tot moment era conscient de les conseqüències dels seus actes. Els psiquiatres, però, remarquen que la dona no ha donat cap explicació sobre el mòbil del crim.

Segona jornada del judici a la mare acusada d'assassinar la filla. Aquest dimarts han declarat davant del jurat popular quatre perits psiquiàtrics que han tractat o valorat la processada en diferents moments. Han passat per l'Audiència de Girona el psiquiatre que la va visitar tres dies abans del crim a urgències, la forense que la va valorar el dia dels fets per determinar si estava capacitada per fer la inspecció ocular i la reconstrucció dels fets, el seu psiquiatre de referència a la presó de Brians i una altra professionals que n'ha fet una valoració psiquiàtrica durant la investigació.

Tot i alguns matisos en relació al diagnòstic mèdic de la dona, que va estar anys en tractament, tots els perits psiquiàtrics han descartat que, en el moment de perpetrar el crim, la parricida patís una clínica delirant o un brot psicòtic: "L'estat depressiu podia influir en la presa de decisions, però d'aquí a que li afectés el judici de la realitat, no". "Sabia el que es feia, l'estat depressiu li feia veure que no podia tirar endavant però sabia el que feia, per què ho feia i les conseqüències dels seus actes", ha afegit un altre perit que remarca que darrere del crim hi va haver una "planificació estructurada" anant a comprar prèviament el medicament, fent-li ingerir els comprimits dissolts en aigua, esperant que s'adormís, omplint la banyera i submergint-la fins a ofegar-la.

Tot els perits han exposat que, tant abans dels fets com en l'actualitat, la dona mostra "tristesa", "apatia", és "poc reactiva", no demostra "càrrega afectiva" i es mostra "hermètica" a l'hora de parlar de la filla. De fet, han apuntat que, al llarg d'aquest temps, no ha donat cap explicació sobre el mòbil del crim.



"Em faig por a mi mateixa"

L'acusada tenia un historial d'ingressos en unitats psiquiàtriques que, el mateix 2019, la van portar a ingressar al parc hospitalari Martí i Julià en dos períodes; un de prolongat entre agost i principis de setembre i un altre més breu, del 18 al 24 de desembre. Tres dies després, va tornar a anar a visitar-se a urgències, on va demanar tornar a ingressar.

El psiquiatre que la va atendre llavors ha explicat que, un cop va tenir lloc el crim, hi ha hagut una frase que va dir durant la visita que no ha pogut oblidar: "Va dir, em faig por a mi mateixa". Tot i això, durant la consulta van acordar seguir un tractament ambulatori i vinculat a l'hospital de dia, fixant una nova visita per al dia 29.

El doctor ha remarcat que és "molt habitual" que els pacients demanin ingressar, sobretot quan fa pocs dies que han rebut l'alta i estan en procés d'adaptació a la quotidianitat. Amb tot, ha exposat que la dona en cap moment va expressar que tenia idees de fer mal a ningú i també ha apuntat que no sabia que la petita es quedaria al seu càrrec. De fet, ha dit que va donar per fet que la nena estava amb el pare. "Igual que no hem de criminalitzar tots els trastorns mentals, no hem d'ingressat tots els trastorns depressius", ha afegit el psiquiatre que exposa que va entendre que la situació de la dona era "la mateixa" que quan li havien donat l'alta que no hi havia hagut canvis en el seu estat.

El psiquiatre que li fa seguiment a la presó també ha apuntat que, tot i haver provat diversos tractaments i haver intentat perfilar més el diagnòstic (si podria tractar-se un trastorn bipolar de tipus 1 o 2 o bé d'una depressió), avui en dia la dona continua amb aquesta sensació de "no poder tirar endavant sola" i de falta de "reactivitat emocional". La perit que li va fer l'avaluació psiquiàtrica ha dit que l'acusada en cap moment li va parlar de suïcidar-se i tampoc li ha referit moments feliços o alegres que visqués amb la filla.



Ofegada a la banyera

Aquest dimarts també han declarat els forenses que van fer l'autòpsia a la petita. Segons han explicat, la dosi de benzodiazepina que va fer ingerir a la víctima era deu vegades superior a la prescrita en adults i que, sense cap dubte, li va provocar un estat de "pèrdua de consciència" i de "vulnerabilitat total". De fet, la nena no tenia cap signe de defensa ni va poder oposar resistència quan la mare la va submergir a la banyera fins a causar-li la mort.