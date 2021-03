«Fer accions per Salt, ajudar la gent, t'omple»

L'any 2015 tres veïns de Salt vinculats a les emergències mèdiques observaven amb inquietud com a moltes poblacions hi havia associació de voluntaris de Protecció Civil i es van arremangar per crear-ne una a la vila. Una població molt rica en entitats culturals i socials tenia aquest buit i s'havia de cobrir. Dit i fet. Van iniciar una tasca que ara ja suma nou integrants i que avui al vespre rebrà el Premi Tres de Març per la seva feina durant tot l'any passat, marcat pel devastador temporal Gloria i per l'expansió de la pandèmia de la covid-19. Un premi que per tot saltenc és molt important i que, com remarca el cap de la unitat de Protecció Civil de Salt i un dels fundadors de l'associació, Ivan Palmerola, que amb cinc anys ja es reconegui amb aquest guardó l'entitat, és per estar molt orgullosos».

L'associació ha treballant incansablement els darrers mesos. Primer per evitar cap perill per la població amb les pluges intenses del temporal i poc després amb l'inici del virus. El cap de la unitat explica que van estar repartint pantalles de protecció en diferents poblacions, repartint fulletons informatius, controlant els accessos al mercat o portant la compra a la gent gran. «En alguna caixaon havíem de transportar material, fins i tot, ens hi trobàvem notes d'agraïment», explica. Un agraïment per una tasca que fan voluntàriament rascant hores d'on poden.

Palmerola afirma que «el voluntariat t'omple, participes, fas accions pel poble i ajudar la gent», exposa. «Hi ha entitats on difons cultura o on vas a passar-ho bé, però en aquest cas, a més a més, ajudes gent del teu poble i això t'omple», insisteix. Amb la pandèmia han estat més visibles que mai i això ha fet que molta gent s'apropés per conèixer la seva tasca i això permetrà probablement que, després d'un procés de formació reglada, l'associació pugui engreixar-se pel que fa al nombre d'integrants.